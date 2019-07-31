Арбатова назвала разделение потребкорзины по признаку пола фашистским
Писатель и общественный деятель рассказала НСН, какие цели преследует правительство, разделяя потребительскую корзину по гендерному принципу.
Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал рекомендации по формированию потребительской корзины. Эксперты предложили сделать ее разной для мужчин, женщин и детей разного возраста, пишут «Известия». В Минтруде вопросом актуализации потребительской корзины занимается рабочая группа, которая намерена рассмотреть предложенный ФИЦ проект. В ее состав входят представители обеих палат Федерального собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, работодателей, научных и других заинтересованных организаций.
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН назвала предложение специалистов ФИЦ фашистским и нарушающим Конституцию.
«Это абсолютно фашистский подход, потому что люди вправе сами определять свою продуктовую корзину, независимо от пола, возраста, цвета кожи, веса, состояния здоровья и дохода. Это идея подхода по дискриминационному признаку. В Древнем Китае девочек кормили хуже, чем мальчиков. Это позорная метода – все равно, что череп мерить и в зависимости от этого назначать сорт человека и кто как будет питаться. Я шокирована таким суждением наших диетологов – ручных, дрессированных, абсолютно не толерантных и не соблюдающих Конституцию», – считает Арбатова.
По мнению собеседницы НСН, первые заинтересованные в делении продуктовой корзины по гендерному принципу – Минфин и Минтруд.
«Минфин и Минтруд хотят таким образом оправдать ситуацию, что женщины в России получают на 25 процентов зарплату меньше, чем мужчины. Но они при этом не учитывают, что половина женщин находятся в разводе и только 13 процентов мужчин платят алименты с видимой части зарплаты. Это касается и многих других вещей, которые не позволяют женщинам жировать», – сказала борец за права женщин в России.
Согласно расчетам ФИЦ, набор продуктов для мужчин будет дороже примерно на 14%. Исходя из рекомендаций ученых, в месяц набор продуктов для женщин будет обходиться в 13,7 тысяч рублей, для мужчин — 16 тысяч рублей, продукты для школьников — 14,9 тысяч рублей. Чтобы прокормить дошколят, понадобится 10,3 тысяч рублей, а пенсионеров — 13,2 тысяч. рублей.
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