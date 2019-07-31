Арбатова назвала разделение потребкорзины по признаку пола фашистским

Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал рекомендации по формированию потребительской корзины. Эксперты предложили сделать ее разной для мужчин, женщин и детей разного возраста, пишут «Известия». В Минтруде вопросом актуализации потребительской корзины занимается рабочая группа, которая намерена рассмотреть предложенный ФИЦ проект. В ее состав входят представители обеих палат Федерального собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, работодателей, научных и других заинтересованных организаций.

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН назвала предложение специалистов ФИЦ фашистским и нарушающим Конституцию.

«Это абсолютно фашистский подход, потому что люди вправе сами определять свою продуктовую корзину, независимо от пола, возраста, цвета кожи, веса, состояния здоровья и дохода. Это идея подхода по дискриминационному признаку. В Древнем Китае девочек кормили хуже, чем мальчиков. Это позорная метода – все равно, что череп мерить и в зависимости от этого назначать сорт человека и кто как будет питаться. Я шокирована таким суждением наших диетологов – ручных, дрессированных, абсолютно не толерантных и не соблюдающих Конституцию», – считает Арбатова.