Южнорусские тарантулы не дойдут до Москвы, но встречаются в Подмосковье, однако редко пересекаются с людьми, а их укусы не опасны для человека, рассказал арахнолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ имени Ломоносова Кирилл Михайлов в разговоре с НСН.

Южнорусского тарантула начали чаще замечать в Воронежской области из-за тёплой зимы, сообщил ранее РИА Новости научный сотрудник Воронежского зоопарка Константин Карпеченко. По словам эксперта, южнорусский тарантул обитает в степи и лесостепи, соответственно лесостепная Воронежская область — его естественный ареал. Сообщалось, что отдельных особей можно встретить в окрестностях Москвы, однако эту информацию опроверг арахнолог Михайлов.