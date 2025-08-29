Арахнолог предупредил, как вести себя с тарантулом в Подмосковном лесу
Маленькие пауки не будут нападать первыми, если их не трогать, заявил НСН Кирилл Михайлов.
Южнорусские тарантулы не дойдут до Москвы, но встречаются в Подмосковье, однако редко пересекаются с людьми, а их укусы не опасны для человека, рассказал арахнолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ имени Ломоносова Кирилл Михайлов в разговоре с НСН.
Южнорусского тарантула начали чаще замечать в Воронежской области из-за тёплой зимы, сообщил ранее РИА Новости научный сотрудник Воронежского зоопарка Константин Карпеченко. По словам эксперта, южнорусский тарантул обитает в степи и лесостепи, соответственно лесостепная Воронежская область — его естественный ареал. Сообщалось, что отдельных особей можно встретить в окрестностях Москвы, однако эту информацию опроверг арахнолог Михайлов.
«Южнорусский тарантул доходит максимум до Оки. Он всегда был в самых южных районах Подмосковья, но про встречи с ними в Москве мне ничего не известно. У него есть естественная среда, к тому же этот паук не очень страшный. Его укусы не являются болезненными, хотя животные довольно крупные, сантиметра полтора бывают. К тому же, они охотятся ночью, человек с ними редко сталкивается, сами не нападут, если их не трогать, а если приставать, то могут и укусить. Опасных последствий после таких встреч тоже не бывает, если нет генетической предрасположенности или аллергии. Просто потерпеть, и все пройдет», — успокоил он.
Ранее россиянам объяснили, чем опасны расплодившиеся в РФ пауки-осы, напоминает НСН.
