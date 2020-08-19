Аптекам рекомендовали создать запас масок и антисептиков
В аптеках и медорганизациях Москвы будет сформирован запас лекарств, антисептиков и защитных масок. Мера будет принята для профилактики и лечения ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции, в осенне-зимний период.
Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы. Письмо адресовано руководителям аптечных и медицинских организаций.
Вакцинация от гриппа в Москве начнется с 1 сентября, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Ожидается, что в городе привито будет порядка 7 млн человек.
Ранее доктор Александр Мясников высказал мнение, что повторного введения карантина, который источники некоторых СМИ прогнозируют после 20 сентября, не будет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru