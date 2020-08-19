«Панические настроения»: Мясников оценил слухи о новом карантине

Телеведущий и доктор Александр Мясников считает, что повторного введения карантина, который источники некоторых СМИ прогнозируют после 20 сентября, не будет. В своём Telegram-канале он написал, что к этому нет медицинских показаний.

«Понятно, что это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия и что пойти на это можно лишь в абсолютно форс-мажорных обстоятельствах», - отметил Мясников.

Логика эпидемиологического процесса говорит о том, что такого форс-мажора не может быть, сказал он. Слухи о закрытии Мясников назвал «устойчивыми паническими настроениями» и констатировал, что они захватили многих, причём в нескольких регионах. По словам врача, в Краснодаре даже отказались планировать его выступление на конец сентября, поскольку уверены, что всё будет закрыто.

Мясников весной 2020 года сделал несколько ошибочных прогнозов пика эпидемии коронавируса в России, что сам признал в конце апреля.

Между тем власти Москвы последовательно опровергают слухи о новых ограничениях. Пока ситуация стабильная, и планов ужесточения карантина пока нет, подчёркивают в мэрии.

