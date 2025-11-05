Заявление казахстанских властей о том, что гибель тюленей могла быть вызвана инфекцией на фоне ослабленного иммунитета, является правдоподобной, но не единственной рабочей гипотезой, которая требует срочной и тщательной проверки, заявили НСН депутат Госдумы Александр Коган и эколог Андрей Пешков.

Больше сотни тел тюленей выбросило на побережье Каспийского моря. Во время мониторинга береговой линии Тупкараганского района в Казахстане их обнаружили экологи. По мнению специалистов, причиной гибели животных могло стать снижение иммунитета и развившаяся на этом фоне инфекция, сообщили в Минсельхозе страны.

«Длительное загрязнение Каспийского моря приводит к накоплению токсинов в организмах тюленей, вызывая иммунодефицит. Это делает их уязвимыми перед болезнями, что подтверждается прошлыми эпизоотиями (например, в 2000 году). Таким образом, вспышка инфекции на фоне снижения иммунитета — вполне реальный сценарий. В конце 2022 года массовая гибель тюленей была связана с удушьем из-за выброса природного газа (на Каспии много грязевых вулканов). Игнорировать эту версию также нельзя. Кроме того, Каспий - регион активной добычи нефти и газа, поэтому версию о разливе ядовитых веществ или ином техногенном воздействии исключать тоже не стоит. Объявлять какую-либо одну причину, не проведя полного спектра исследований, - преждевременно», - заявил НСН зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

Он добавил, что объективную картину произошедшего может дать только комплексная экспертиза, включающая патологоанатомические, гистологические, бактериологические и токсикологические анализы проб воды, донных отложений и тканей погибших животных.

«Сложившаяся ситуация - это тревожный сигнал для всех прикаспийских государств. Пока не будут получены и перепроверены лабораторные данные, все версии - инфекция, выброс газа, отравление - должны рассматриваться как равновероятные. Каждая потерянная особь наносит удар по критически низкой популяции тюленей. Понимание причин гибели - ключ к предотвращению будущих катастроф», - подчеркнул Коган.