В России перечислили возможные причины массовой гибели каспийских тюленей

Инфекция, выброс газа и отравление должны рассматриваться как равновероятные причины гибели сотен морских млекопитающих на побережье Каспийского моря, заявили НСН депутат Госдумы Коган и эколог Пешков.

Заявление казахстанских властей о том, что гибель тюленей могла быть вызвана инфекцией на фоне ослабленного иммунитета, является правдоподобной, но не единственной рабочей гипотезой, которая требует срочной и тщательной проверки, заявили НСН депутат Госдумы Александр Коган и эколог Андрей Пешков.

Больше сотни тел тюленей выбросило на побережье Каспийского моря. Во время мониторинга береговой линии Тупкараганского района в Казахстане их обнаружили экологи. По мнению специалистов, причиной гибели животных могло стать снижение иммунитета и развившаяся на этом фоне инфекция, сообщили в Минсельхозе страны.

«Длительное загрязнение Каспийского моря приводит к накоплению токсинов в организмах тюленей, вызывая иммунодефицит. Это делает их уязвимыми перед болезнями, что подтверждается прошлыми эпизоотиями (например, в 2000 году). Таким образом, вспышка инфекции на фоне снижения иммунитета — вполне реальный сценарий. В конце 2022 года массовая гибель тюленей была связана с удушьем из-за выброса природного газа (на Каспии много грязевых вулканов). Игнорировать эту версию также нельзя. Кроме того, Каспий - регион активной добычи нефти и газа, поэтому версию о разливе ядовитых веществ или ином техногенном воздействии исключать тоже не стоит. Объявлять какую-либо одну причину, не проведя полного спектра исследований, - преждевременно», - заявил НСН зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

Он добавил, что объективную картину произошедшего может дать только комплексная экспертиза, включающая патологоанатомические, гистологические, бактериологические и токсикологические анализы проб воды, донных отложений и тканей погибших животных.

«Сложившаяся ситуация - это тревожный сигнал для всех прикаспийских государств. Пока не будут получены и перепроверены лабораторные данные, все версии - инфекция, выброс газа, отравление - должны рассматриваться как равновероятные. Каждая потерянная особь наносит удар по критически низкой популяции тюленей. Понимание причин гибели - ключ к предотвращению будущих катастроф», - подчеркнул Коган.
Верхушка айсберга: Осенние штормы поднимают мазут со дна Черного моря

По словам депутата, участие России в расследовании не просто возможно, но и необходимо, на это есть веские основания.

«Действует межправительственное соглашение и Совместный план действий России и Казахстана по сохранению популяции каспийского тюленя. Данный инцидент - прямая причина для активизации этой работы. Каспийский тюлень мигрирует через воды всех прикаспийских стран, и его гибель - общая проблема. Россия, включившая тюленя в свою Красную книгу, имеет как законный интерес, так и обязательства по выяснению причин угрозы. Ведущие российские научные институты (ИПЭЭ им. Северцова РАН, ВНИРО) обладают многолетним опытом изучения этого вида. Их экспертиза будет крайне ценной», - пояснил зампред экологического комитета.

Гибель каспийских тюленей и дельфинов случается периодически, и каждый раз в ее причинах необходимо тщательно разбираться, в свою очередь заявил НСН заслуженный эколог Андрей Пешков.

«Там масса проблем, и эти выбросы на берег и дельфинов, и тюленей периодически фиксируются. Это могут быть и ультразвуковые какие-то воздействия, и химические соединения, попадающие в воду; и инфекционные заболевания. Причины могут быть разные. Тюлени - высокоорганизованные млекопитающие с очень сложными поведенческими системами, поэтому в проблеме должны разбираться именно специалисты по морским животным», - отметил Пешков.

Каспийское море мелеет не из-за экологии, а вот обмеление может привести к негативным экологическим последствиям, заявлял ранее НСН специалист по водным проблемам Виктор Данилов-Данильян.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ЖивотныеЭкологияКаспийское Море

Горячие новости

Все новости

партнеры