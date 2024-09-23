Аппарат Москальковой получил 1,1 тысячи заявок по защите прав жителей Курской области
Не менее 1 118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен, в Курской области, поступило с 5 августа в аппарат омбудсмена России, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что аппарат также получил информацию о насильственных вывозах гражданских лиц из Курской области. По словам Москальковой, она обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Дмитрию Лубинцу с просьбой предоставить РФ информацию с перечнем граждан, которые оказались на территориях, временно оккупированных украинскими военными.
Она добавила, что в аппарат также поступают обращения, связанные с вымогательством у родственников выкупа за пленных. Москалькова назвала эти действия преступными.
Ранее заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что украинские боевики похищают мирное население Курской области. По его словам, мирных жителей вывозили в неизвестном направлении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru