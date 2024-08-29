Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей в Курской области

Украинские боевики похищают мирное население Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом сообщает РИА Новости.

Пойман похищавший мирных жителей в Курской области боец ВСУ

«Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются», — отметил дипломат.

По словам Мирошника, ВСУ ведут себя как откровенные террористы, «не придерживаются каких-либо норм» и не предоставляют близким или властям сведения о похищенных, пишет Ura.ru. Сейчас этой проблемой занимаются Минобороны РФ и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, созданы предварительные списки граждан, которых «выкрали» и их судьба неизвестна.

«Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских... хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», — добавил посол.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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