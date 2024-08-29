Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей в Курской области

«Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются», — отметил дипломат.

По словам Мирошника, ВСУ ведут себя как откровенные террористы, «не придерживаются каких-либо норм» и не предоставляют близким или властям сведения о похищенных, пишет Ura.ru. Сейчас этой проблемой занимаются Минобороны РФ и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, созданы предварительные списки граждан, которых «выкрали» и их судьба неизвестна.

«Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских... хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», — добавил посол.

