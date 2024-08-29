Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей в Курской области
Украинские боевики похищают мирное население Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом сообщает РИА Новости.
«Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются», — отметил дипломат.
По словам Мирошника, ВСУ ведут себя как откровенные террористы, «не придерживаются каких-либо норм» и не предоставляют близким или властям сведения о похищенных, пишет Ura.ru. Сейчас этой проблемой занимаются Минобороны РФ и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, созданы предварительные списки граждан, которых «выкрали» и их судьба неизвестна.
«Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских... хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», — добавил посол.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей в Курской области
- Алаудинов: «Ахмат» более 10 часов вел бои, уничтожая ВСУ
- СМИ: Киев передаст США список целей в России, по которым хочет вести огонь
- Адвокат Дурова заявил, что он скоро внесет залог в 5 млн евро
- ЦРУ признало, что обсуждает с ВСУ попытки закрепиться в Курской области
- Спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен россиянам с 2027 года
- СМИ: Киев получил от США сотни тысяч спутниковых снимков для нападения на Россию
- Определились все участники основной стадии Лиги чемпионов
- В ВСУ заявили, что на Купянском направлении сложилась напряженная обстановка
- Полянский заявил, что обстрелы Курской АЭС возможны из-за позиции Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru