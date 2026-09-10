В Литве не увидели оснований для запрета автобусных рейсов в Россию и Белоруссию

Оснований для запрета автобусного сообщения Литвы с Россией и Белоруссией нет, считает премьер-министр республики Миндаугас Синкявичюс. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT.

Латвия хочет полностью запретить автобусные перевозки в РФ и Белоруссию

Как отметил политик, у его страны есть возможность ввести ограничения на границе или полностью ее закрыть.

«Но это следует делать не по политическим мотивам, а с учетом контекста безопасности», - заявил Синкявичюс.

Между тем в Латвии предложили полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию с 2027 года. Латвийское министерство сообщения подало в правительство соответствующий законопроект, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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