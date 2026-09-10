В Литве не увидели оснований для запрета автобусных рейсов в Россию и Белоруссию

Как отметил политик, у его страны есть возможность ввести ограничения на границе или полностью ее закрыть.

«Но это следует делать не по политическим мотивам, а с учетом контекста безопасности», - заявил Синкявичюс.

Между тем в Латвии предложили полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию с 2027 года. Латвийское министерство сообщения подало в правительство соответствующий законопроект, пишет 360.ru.

