Патрушев: России при разрешении украинского конфликта нужно надеяться на себя
России следует полагаться на себя в вопросе разрешения кризиса на Украине. Об этом заявил помощник президента Николай Патрушев в беседе с журналистом Александром Юнашевым.
Комментируя слова американского президента Дональда Трампа о готовности Москвы к сделке по Украине, Патрушев подчеркнул, что США могут повлиять на поведение Киева. Однако на украинское руководство влияет и Европа, которая совсем не заинтересована в мире. Кроме того, Вашингтону мешают внутренние противоречия, у республиканцев и демократов «тоже не все так просто».
По словам Патрушева, России остается «надеяться на себя».
Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал мнение, что РФ улучшила свои позиции в переговорах по Украине, и США готовы договариваться на условиях России, пишет Ura.ru.
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