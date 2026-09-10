Комментируя слова американского президента Дональда Трампа о готовности Москвы к сделке по Украине, Патрушев подчеркнул, что США могут повлиять на поведение Киева. Однако на украинское руководство влияет и Европа, которая совсем не заинтересована в мире. Кроме того, Вашингтону мешают внутренние противоречия, у республиканцев и демократов «тоже не все так просто».

По словам Патрушева, России остается «надеяться на себя».

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал мнение, что РФ улучшила свои позиции в переговорах по Украине, и США готовы договариваться на условиях России, пишет Ura.ru.

