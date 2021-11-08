«Антитела за 300»: Гинцбург рассказал, кто надежно защищен от коронавируса

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, на что именно обратить внимание при сдаче теста на антитела. Ранее он заявил, что 300 единиц антител полностью защищают человека от нового штамма коронавируса.

«Надо пойти сдать кровь из вены и вам определят количество вируснейтрализующих антител, которые определяют антитела. Все нормальные диагностические тест-системы могут это определить. Рассказывать про бесконечное количество тест-систем, которые присутствуют на рынке, какие из них хорошие, какие плохие, не буду, это пусть Росздравнадзор сертифицирует. Обычному человеку легко узнать, но некоторый уровень самообразованности у него должен быть, потому что иногда на рынок поступают разные тест-системы. Надо быть уверенным, что данная тест-система определяет. Если человек не является узким специалистом, необходимо спросить или найти описание той тест-системы, которая будет использоваться. И требовать, чтобы в анализе было написано именно международные единицы. Чтобы тот, кто берет анализ и получает за это деньги, еще пересчитал в международные единицы, если там сразу это не пишут», - объяснил он.

При этом Гинцбург подчеркнул, что такое количество антител можно получить как после болезни, так и после вакцинации.

«Необходимы вируснейтрализующие, а как человек их получил – без разницы – в результате того, что он переболел или в результате вакцинации. Самое главное, чтобы они были вируснейтрализующие в количестве не менее 300 международных единиц. Если уровень меньше 300, то надо ревакцинироваться «Спутником Лайт». Если уровень антител 400-500, это тоже очень хорошо. Как показывают наблюдения, выше 500 у человека не поднимается уровень антител. У некоторых переболевших или вакцинированных бывает индивидуальное различие – до 700 иногда доходит уровень антител. Ничего плохого в этом нет», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».