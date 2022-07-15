Россияне стали чаще покупать водку

«Объем розничной продажи водки в январе - июне 2022 года составил 36,7 млн дал (107,5% от уровня января - июня прошлого года). В июне продано 6,05 млн дал 110,6% от уровня июня прошлого года)», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, в стране вырос объем продаж коньяка: в январе-июне — на 3,5%, до 5,8 млн дал, в июне — на 8,9% (до 0,92 млн дал). Также увеличились продажи слабоалкогольных напитков с содержанием спирта не более 9% (на 77,2% в I полугодии и на 56% в июне), шампанских и игристых вин (в январе-июне — на 6,3%, в июне — на 10,1%).

Всего розничные продажи алкогольной продукции без учета пива и напитков на его основе с начала года выросли на 3,9% и составили 103,3 млн дал, в июне — на 5,8% до 17,2 млн дал.

