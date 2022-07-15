Россияне стали чаще покупать водку
Розничные продажи водки в России в январе-июне текущего года увеличились на 7,5%, в июне — на 10,6% по сравнению с аналогичными периодами 2021 года. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.
«Объем розничной продажи водки в январе - июне 2022 года составил 36,7 млн дал (107,5% от уровня января - июня прошлого года). В июне продано 6,05 млн дал 110,6% от уровня июня прошлого года)», — цитирует сообщение ТАСС.
Кроме того, в стране вырос объем продаж коньяка: в январе-июне — на 3,5%, до 5,8 млн дал, в июне — на 8,9% (до 0,92 млн дал). Также увеличились продажи слабоалкогольных напитков с содержанием спирта не более 9% (на 77,2% в I полугодии и на 56% в июне), шампанских и игристых вин (в январе-июне — на 6,3%, в июне — на 10,1%).
Всего розничные продажи алкогольной продукции без учета пива и напитков на его основе с начала года выросли на 3,9% и составили 103,3 млн дал, в июне — на 5,8% до 17,2 млн дал.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- В КНДР заявили, что Киев не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР
- СМИ: Евросоюз выделит Украине 1 миллиард вместо 9 млрд
- НМ ЛНР: Украинское командование выводит подразделения из Северска
- Россияне стали чаще покупать водку
- Росгвардия нашла в ЛНР доказательства массового дезертирства украинских десантников
- СМИ: США выделят Палестине $316 млн помощи
- США позволят Индии приобрести российское оружие без санкций
- СМИ: Тимати стал совладельцем Starbucks
- Орбан: Экономика Европы выстрелила себе в легкие
- Россия отменила COVID-ограничения при пересечении сухопутной границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru