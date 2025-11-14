Анна Семенович получила государственную награду от Минкульта

Певица и телеведущая Анна Семенович сообщила, что удостоена медали «За труды в культуре и искусстве». Награду ей вручила министр культуры России Ольга Любимова на торжественной церемонии 14 ноября. Видео с мероприятия артистка опубликовала в своем Telegram-канале.

Семенович призналась, что ждала этого события долго и к моменту вручения сильно волновалась. Телеведущая, стоя перед табличкой «Торжественная церемония награждения государственными наградами», отметила, что среди участников — люди, которые своим трудом в культуре и искусстве прославляют страну.