Анна Семенович получила государственную награду от Минкульта
Певица и телеведущая Анна Семенович сообщила, что удостоена медали «За труды в культуре и искусстве». Награду ей вручила министр культуры России Ольга Любимова на торжественной церемонии 14 ноября. Видео с мероприятия артистка опубликовала в своем Telegram-канале.
Семенович призналась, что ждала этого события долго и к моменту вручения сильно волновалась. Телеведущая, стоя перед табличкой «Торжественная церемония награждения государственными наградами», отметила, что среди участников — люди, которые своим трудом в культуре и искусстве прославляют страну.
Медаль «За труды в культуре и искусстве» является одной из государственных наград России и вручается деятелям, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры, сохранение художественного наследия и популяризацию российского искусства. Ее получают артисты, режиссеры, музыканты, работники музеев и другие представители творческих профессий.
Министерство культуры регулярно проводит торжественные церемонии вручения государственных наград, отмечая как известных, так и молодых деятелей искусства, передает «Радиоточка НСН».
