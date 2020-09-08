Навальный вышел из комы. Ждать ли санкций?

Врачи берлинской клиники Charite вывели российского оппозиционера Алексея Навального из комы и отключили от аппарата ИВЛ. По данным клиники, Навальный уже понимает речь, но оценивать последствия для его здоровья слишком рано.

При этом представитель правительства Германии Штеффен Зайберт рассказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что позиция Берлина по «Северному потоку-2» может измениться. По его словам, в Германии с самого начала ситуации с Навальным обсуждают возможное введение санкций против России. При этом он отметил, что общая позиция ЕС по этому вопросу еще не сформулирована. В немецком правительстве также напомнили, что Берлин всё ещё ждёт от Москвы ответов по делу Навального.

В Кремле же заявили, что не видят рисков для «Северного потока-2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на каждое новое заявление о приостановке газопровода появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений.

Вероятно, позицию Кремля услышали в Белом доме и сделали свое заявление по «Северному потоку-2». Так, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что поддержал бы остановку строительства газопровода «Северный поток - 2» из-за ситуации с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, станет ли возможное отравление Навального поводом для Германии отказаться от «Северного потока-2».

«Если бы кто-то решил играть ва-банк и в последнюю секунду остановить «Северный поток-2», то он преуспел. Нажим на Меркель, на немецкое правительство отказаться по моральным, не коммерческим, а моральным соображениям от «Северного потока-2» нарастает. Особенно этим занимаются немецкая пресса, отдельные политики и партии. Для них права человека, либеральные ценности – всегда превыше всего. Важнее, чем отношения с государствами. На Меркель давят все партии, даже внутри ее собственной. Один из претендентов на пост председателя ХДС Норберт Рёттген каждый день выступает за то, чтобы отказаться от «Северного потока-2». Партия зеленых кричит во весь голос, что нужно отказаться от «Северного потока-2». И об этом пишут все средства массовой информации Германии», - рассказал Рар.