Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

Выход Алексея Навального из комы свидетельствует о том, что против оппозиционера не применяли «Новичок». С таким заявлением выступил российский ученый Леонид Ринк, который принимал непосредственное участие в разработке боевого вещества.

«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка. — прим. ред.) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», — подчеркнул эксперт.

Ринк пояснил, что «Новичок» разрабатывали для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, он имеет 100-процентную летальность.

«Значит это не "Новичок"», — заключил специалист.

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Ранее в понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что вывели Алексея Навального из комы и отключили от аппарата ИВЛ. По данным медучреждения, состояние здоровья оппозиционера улучшилось, подчеркивает РИА ФАН.

«Пациента вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ. Он реагирует на слова. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — отмечается в сообщении клиники.

Навальный в настоящее время находится берлинской клинике, куда он был доставлен на лечение. Политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва. По предварительным данным, он был отравлен. Инцидент произошел 20 августа.

Правительство Германии 2 сентября заявило, что немецкие специалисты установили, что отравление Навального произошло субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НовичокАлексей Навальный
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