Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

Выход Алексея Навального из комы свидетельствует о том, что против оппозиционера не применяли «Новичок». С таким заявлением выступил российский ученый Леонид Ринк, который принимал непосредственное участие в разработке боевого вещества.

«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка. — прим. ред.) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», — подчеркнул эксперт.

Ринк пояснил, что «Новичок» разрабатывали для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, он имеет 100-процентную летальность.

«Значит это не "Новичок"», — заключил специалист.