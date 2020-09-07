Из комы. Состояние Навального улучшилось

Но вместо российских разъяснений миру был явлен перехват записи телефонного разговора между Берлином и Варшавой, как его описал президент Белоруссии. По версии Александра Лукашенко, эта запись, перехваченная его спецслужбами, свидетельствует о том, что отравление Навального – фальсификация. Ее опубликовали в минувшую пятницу белорусские СМИ. Разговор двух собеседников велся на английском и был снабжен переводом на русский язык. Его участники, которые называли друг друга «Майком» и «Ником», говорили об использовании «материалов по Навальному» для того, чтобы помешать Владимиру Путину вмешиваться в дела Белоруссии и занять его внутренними проблемами.

В Кремле предельно аккуратно прокомментировали предоставленную Александром Лукашенко запись. Ею занимаются российские спецслужбы, и вопрос о полезности этой записи следует адресовать им, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Свою оценку разговора «Майка» и «Ника» дал в эфире НСН полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко. По его словам, предоставленную Минском запись «несерьезно даже обсуждать»:

«Александр Григорьевич Лукашенко заслуживает доверия, если бы речь шла о выращивании картошки. Ему принесли запись, он эмоционально среагировал. Это все выглядит как стеб», - подчеркнул собеседник агентства.

Этот «стеб», однако, вряд ли оценила канцлер ФРГ, которая, если принять за чистую монету версию Александра Лукашенко, оказывается в положении человека, которого откровенно «развели». Ангела Меркель за свою долгую политическую карьеру не позволяла ставить себя в дурацкую ситуацию, отвечая ассиметрично. Вот и теперь официальный представитель правительства Германии указал, что Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту «Северный поток-2» с ответом на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Хотя еще совсем недавно она сама призывала не увязывать одно с другим. Но после публикации беседы «Майка» и «Ника» позицию скорректировала.

