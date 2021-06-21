В Москве испытают «Спутник V» на подростках
Клинические исследования среди подростков 12-17 лет начнутся в июле в Москве, заявила ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Сейчас идет набор добровольцев, сообщило RT. Исследование будет проходить в три фазы, как и у совершеннолетних людей. Сначала наблюдения пройдут в Морозовской детской больнице и детской больнице им. З. А. Башляевой. Там проведут два первых этапа, пишет РИА ФАН.
Затем исследование продолжится в детских поликлиниках Москвы. В конце мая сообщалось, что исследования среди детей начал Центр имени Гамалеи, пишет Газета.ру.
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