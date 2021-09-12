Андрей Бочкарёв: «Завершается подготовка площадки для строительства депо «Аминьевское» московского метро»

Строящееся электродепо займет площадь свыше 15,7 га – территорию бывшей промзоны с западной стороны улицы Генерала Дорохова около ее пересечения с Верейской улицей.

«Депо будет предназначено для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, здесь предполагается возвести более 40 зданий и сооружений, включая отстойно-ремонтный корпус (ОРК) с производственными мастерскими, камерой мойки подвижного состава и подвагонного оборудования, административно-бытовой корпус с крытой галереей, а также защитное сооружение ГОиЧС, комплекс для стирки и химчистки спецодежды и другие сооружения», - добавил слава Стройкомплекса Москвы.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (оператор Программы развития московского метро) Юрия Кравцова, в пиковый период здесь будет работать до 1800 человек. Сейчас здесь уже возводят временный бытовой городок для строителей.

«В частности, произведена забивка пробных свай длиной 13 метров под подпорные стены, выполнены в полном объеме монолитные работы по устройству двух подпорных стен около проходной №1 и вдоль улицы Генерала Дорохова, а также произведена забивка пробных кустов свай длиной 9 и 6 метров под здание ОРК, выполнены статические и динамические испытания для уточнения физико-механических свойств грунтов», - рассказал Юрий Кравцов.

Он также пояснил, что электродепо «Аминьевское» и Большую кольцевую линию соединят три пути, которые будут проходить как под землей, так и по надземной эстакаде.

Всего Большое кольцо метрополитена будут обслуживать три электродепо: действующее «Замоскворецкое» на юге, к которому ранее была пройдена соединительная ветка, и новые депо «Нижегородское» на востоке и «Аминьевское» на западе БКЛ, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Напомним, 11 сентября Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от станции «Мнёвники» до станции «Давыдково».

