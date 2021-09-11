Андрей Бочкарёв: Большая кольцевая линия метро готова на 88%
Общая строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет порядка 88%, заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск еще одного участка Большой кольцевой линии, включающего в себя три станции – «Терехово», «Кунцевскую» и «Давыдково». Станции практически готовы, остается завершить работы по монтажу оборудования, подключению отдельных систем, обкатке участка техническими поездами», – рассказал Андрей Бочкарёв.
Он подробно рассказал, что северо-восточный участок готов на 86%, восточный – почти наполовину. Также близятся к завершению работы на западном, юго-западном, южном участках. Бочкарев напомнил, что после завершения реконструкции станция «Каховская» откроется заново уже в составе БКЛ.
Строители совершают проходку последних тоннелей на БКЛ. По данным главы Строительного комплекса, на текущий момент пройдено уже 97% всех тоннелей.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – оператор программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что в настоящее время строится тоннель соединительной ветки к будущему электродепо «Аминьевское», а также ведется тоннелепроходка на восточном участке Большого кольца.
Ранее сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково».
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