Андрей Бочкарёв: Большая кольцевая линия метро готова на 88%

Он подробно рассказал, что северо-восточный участок готов на 86%, восточный – почти наполовину. Также близятся к завершению работы на западном, юго-западном, южном участках. Бочкарев напомнил, что после завершения реконструкции станция «Каховская» откроется заново уже в составе БКЛ.

Строители совершают проходку последних тоннелей на БКЛ. По данным главы Строительного комплекса, на текущий момент пройдено уже 97% всех тоннелей.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – оператор программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что в настоящее время строится тоннель соединительной ветки к будущему электродепо «Аминьевское», а также ведется тоннелепроходка на восточном участке Большого кольца.

Ранее сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково».

