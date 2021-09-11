Собянин провел технический пуск участка БКЛ от «Мневников» до «Давыдково»

«Сегодня запускаем техническим пуском три станции метрополитена: от «Мневников» до «Давыдково», включая станцию «Кунцевская». «Кунцевская» - важный западный участок Большой кольцевой линии метрополитена. В ближайшее время нам предстоит запустить еще два участка - это юго-западный и западный: от «Мневников» до «Каховской». Значительная часть Большой кольцевой линии метрополитена должна заработать одновременно. Поэтому необходимо провести технический пуск, подготовиться», - сказал Сергей Собянин.

Глава Москвы поставил задачу в этом году завершить две трети БКЛ и полностью замкнуть кольцо в конце 2022 года - начале 2023 года.

«Громадная работа постепенно подходит к концу благодаря умению, таланту, организаторским способностям строителей, спасибо им огромное», - подчеркнул градоначальник.

Открытие участка Большой кольцевой линии метро от «Мневников» до «Давыдково» позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, где проживают более 700 тыс. человек. Сокращение времени при ежедневных поездках для местных жителей составит около 40%, утверждает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Общая строительная готовность кольца составляет 88%, в том числе завершена проходка 97% тоннелей.

