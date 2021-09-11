Собянин провел технический пуск участка БКЛ от «Мневников» до «Давыдково»
Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Мневников» до «Давыдково». Он назвал завершение работы на участке БКЛ метрополитена хорошим подарком столице и поздравил москвичей с Днем города.
«Сегодня запускаем техническим пуском три станции метрополитена: от «Мневников» до «Давыдково», включая станцию «Кунцевская». «Кунцевская» - важный западный участок Большой кольцевой линии метрополитена. В ближайшее время нам предстоит запустить еще два участка - это юго-западный и западный: от «Мневников» до «Каховской». Значительная часть Большой кольцевой линии метрополитена должна заработать одновременно. Поэтому необходимо провести технический пуск, подготовиться», - сказал Сергей Собянин.
Глава Москвы поставил задачу в этом году завершить две трети БКЛ и полностью замкнуть кольцо в конце 2022 года - начале 2023 года.
«Громадная работа постепенно подходит к концу благодаря умению, таланту, организаторским способностям строителей, спасибо им огромное», - подчеркнул градоначальник.
Открытие участка Большой кольцевой линии метро от «Мневников» до «Давыдково» позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, где проживают более 700 тыс. человек. Сокращение времени при ежедневных поездках для местных жителей составит около 40%, утверждает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Общая строительная готовность кольца составляет 88%, в том числе завершена проходка 97% тоннелей.
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