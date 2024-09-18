Анонимность ушла: Как отслеживают переводы в криптовалюте
В случае большинства криптовалют, таких как Bitcoin или Ethereum, вся история транзакций публично доступна, поэтому отследить владельца кошелька не сложно, заявил НСН Евгений Каминский.
Современные технологии позволяют отслеживать переводы в большинстве известных криптовалют при помощи анализа адресов в блокчейне и личных данных пользователя от бирж, которые обязаны предоставлять такую информацию правоохранителям по запросу. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский.
Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре за перевод криптовалюты ВСУ, сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю. Дело завели по статье «государственная измена». Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Каминский рассказал, что если пользователь использовал биржу для покупки криптовалюты и авторизовался там, то его данные при необходимости могут предоставить правоохранителям.
«Криптовалютные переводы, вопреки распространенному мнению, уже не являются полностью анонимными. Благодаря развитию специализированных аналитических инструментов, таких как Chainalysis, Elliptic и других, возможно отследить транзакции, выявить владельцев кошельков и даже установить конечные цели использования средств. Эти программы анализируют блокчейны, выявляют связи между адресами и связывают их с личными данными через биржи и другие сервисы. Отслеживание начинается с блокчейна — открытой и прозрачной бухгалтерской книги. В случае большинства криптовалют (таких как Bitcoin или Ethereum), вся история транзакций публично доступна. Однако важно отметить, что сами по себе адреса в блокчейне не содержат личной информации. Идентификация владельцев кошельков происходит через анализ транзакционной активности, цепочек переводов, а также через утечки данных и биржи, которые обязаны соблюдать KYC (Know Your Customer) правила. Если человек использовал биржу для покупки криптовалюты и прошел там верификацию, то в случае необходимости органы могут запросить данные пользователя у биржи. Многие крупные биржи, особенно те, что работают в России или имеют пользователей с российскими документами, обязаны предоставлять отчеты о пользователях по требованию регуляторов», - рассказал Каминский.
Однако он уточнил, что есть криптовалюты, переводы в которых все еще тяжело поддаются отслеживанию.
«Не все криптовалюты одинаково прозрачны. Например, монеты с усиленными механизмами приватности, такие как Monero или Zcash, долгое время считались анонимными и защищенными от анализа. Однако даже они становятся менее анонимными, так как новые технологии, например, те же программные комплексы, позволяют частично анализировать их транзакции. Например, Monero использует скрытые адреса и кольцевые подписи, что затрудняет отслеживание, но недавние разработки позволяют хотя бы частично деанонимизировать такие транзакции. Таким образом, можно сказать, что полностью анонимных криптовалют практически не осталось», - пояснил он.
Ранее Банк России обозначил криптовалюты как угрозу для российского рынка, проект документа опубликован на сайте регулятора, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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