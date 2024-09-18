Анонимность ушла: Как отслеживают переводы в криптовалюте

«Криптовалютные переводы, вопреки распространенному мнению, уже не являются полностью анонимными. Благодаря развитию специализированных аналитических инструментов, таких как Chainalysis, Elliptic и других, возможно отследить транзакции, выявить владельцев кошельков и даже установить конечные цели использования средств. Эти программы анализируют блокчейны, выявляют связи между адресами и связывают их с личными данными через биржи и другие сервисы. Отслеживание начинается с блокчейна — открытой и прозрачной бухгалтерской книги. В случае большинства криптовалют (таких как Bitcoin или Ethereum), вся история транзакций публично доступна. Однако важно отметить, что сами по себе адреса в блокчейне не содержат личной информации. Идентификация владельцев кошельков происходит через анализ транзакционной активности, цепочек переводов, а также через утечки данных и биржи, которые обязаны соблюдать KYC (Know Your Customer) правила. Если человек использовал биржу для покупки криптовалюты и прошел там верификацию, то в случае необходимости органы могут запросить данные пользователя у биржи. Многие крупные биржи, особенно те, что работают в России или имеют пользователей с российскими документами, обязаны предоставлять отчеты о пользователях по требованию регуляторов», - рассказал Каминский.

Однако он уточнил, что есть криптовалюты, переводы в которых все еще тяжело поддаются отслеживанию.