Путин легализовал в РФ майнинг криптовалют

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, право на добычу криптовалют получат российские юрлица и индивидуальные предприниматели, внесённые в специальный реестр.

Также майнить смогут простые граждане, не превышающие лимиты энергопотребления, которые будут установлены правительством РФ.

В рамках борьбы с отмыванием доходов лица, занимающиеся майнингом, будут обязаны предоставлять информацию о получении криптовалюты, в том числе об адресах-идентификаторах.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в будущем в России можно будет обменять биткоины на цифровые рубли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

