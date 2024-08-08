Путин легализовал в РФ майнинг криптовалют
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России признаётся легальной деятельность по майнингу криптовалют.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, право на добычу криптовалют получат российские юрлица и индивидуальные предприниматели, внесённые в специальный реестр.
Также майнить смогут простые граждане, не превышающие лимиты энергопотребления, которые будут установлены правительством РФ.
В рамках борьбы с отмыванием доходов лица, занимающиеся майнингом, будут обязаны предоставлять информацию о получении криптовалюты, в том числе об адресах-идентификаторах.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в будущем в России можно будет обменять биткоины на цифровые рубли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru