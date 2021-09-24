Аналитики выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети
Стало известно, сколько времени тратят россияне на социальные сети и мессенджеры, сообщает «РЕН ТВ».
Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Как оказалось, почти треть граждан тратит на соцсети в день более трех часов. Дольше всего в них «сидят» молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Доля тех из них, кто проводит в интернете больше трех часов, составляет 72%.
49% участников исследования интересуются новостными материалами и при помощи соцсетей и мессенджеров узнают о событиях в стране и мире. Еще 42% россиян проявляют интерес к политике. 9% выбирают просмотр материалов о саморазвитии. 37% респондентов заявили, что в соцсетях просматривают юмористические картинки и видео, а 36% — интересуются едой и рецептами.
Как сообщалось ранее, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники» стали первыми соцсетями, попавшими в специальный реестр Роскомнадзора.
Реестр создан для контроля соблюдения соцсетями требований российского законодательства, согласно которому интернет-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- Найдены обломки пропавшего на Камчатке Ка-27
- Три человека погибли в ДТП в Ростовской области
- Зампред правления «Новатэка» арестован в США
- Источник: Число погибших альпинистов на Эльбрусе возросло до трех
- Один альпинист из потерявшейся на Эльбрусе группы погиб
- Кандидат в канцлеры ФРГ поддержал «Северный поток - 2»
- На Эльбрусе начались поиски группы из 23 альпинистов
- СМИ: вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке
- В Белом доме призвали к международному давлению на РФ в киберсфере
- Главой департамента судейства РФС стал португалец Перейра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru