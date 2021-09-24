Аналитики выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети

Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Как оказалось, почти треть граждан тратит на соцсети в день более трех часов. Дольше всего в них «сидят» молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Доля тех из них, кто проводит в интернете больше трех часов, составляет 72%.

49% участников исследования интересуются новостными материалами и при помощи соцсетей и мессенджеров узнают о событиях в стране и мире. Еще 42% россиян проявляют интерес к политике. 9% выбирают просмотр материалов о саморазвитии. 37% респондентов заявили, что в соцсетях просматривают юмористические картинки и видео, а 36% — интересуются едой и рецептами.

Как сообщалось ранее, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники» стали первыми соцсетями, попавшими в специальный реестр Роскомнадзора.

Реестр создан для контроля соблюдения соцсетями требований российского законодательства, согласно которому интернет-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент.

