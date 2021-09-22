Роскомнадзор приступил к формированию реестра соцсетей
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники» стали первыми соцсетями, попавшими в специальный реестр Роскомнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что реестр создан для контроля соблюдения соцсетями требований российского законодательства, согласно которому интернет-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент.
«Нововведения в законе позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например, треш-стримов и другого социально опасного контента», - подчеркнули в Роскомнадзоре.
Регулятор отметил, что у граждан появится возможность сообщить об обнаружении ресурса с признаками соцсети, об отмене мер по ограничению доступа к контенту, принятых владельцем ресурса, а также направить на горячую линию прочие вопросы относительно взаимодействия с интернет-площадкой.
Ранее в компании Facebook заявили, что принадлежащий ей Instagram запретит пользоваться соцсетью без указания дня рождения, сообщает телеканал «МИР 24».
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