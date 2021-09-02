Песков признался, почему Путин не ведёт соцсети

Президент России Владимир Путин не может самостоятельно вести аккаунты в социальных сетях из-за нехватки времени, но, при этом, не желает, чтобы это за него делали специальные сотрудники. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в ходе выступления в рамках просветительского марафона «Новое знание», приуроченного к началу учебного года.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Путин уже разъяснял свою позицию по этой теме. Так Песков отреагировал на реплику одного из участников марафона, который заметил, что молодежь сейчас узнает новости главным образом из социальных сетей, однако там нелегко найти официальную информацию от властей.

В связи с этим пресс-секретарь констатировал, что администрация президента и кабинет министров все больше присутствуют в соцсетях. Он пообещал совершенствовать процесс.

