Аналитики подсчитали объем средств маткапитала, потраченный на погашение ипотеки

Клиенты банка ВТБ израсходовали на погашение ипотечных кредитов 23 млрд рублей по итогам прошлого года. Об этом заявили аналитики кредитной организации, сообщил портал Lenta.ru.

Путин призвал активнее развивать ипотеку на деревянные дома

В среднем на улучшение жилищных условий россияне выделяют 550 тысяч рублей из средств материнского капитала. При этом в январе 2023 года эта сумма составила 533 тысячи рублей. Чаще всего к такой возможности прибегают жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Новосибирской области и Республики Татарстан.

Отмечается, что свыше 80% заемщиков выплатили ипотеку при помощи материнского капитала в онлайн-режиме.

По словам начальника управления «Государственные услуги» ВТБ Святослава Агеева, клиенты банка без посещения отделений Социального фонда потратили на улучшение жилищных условий более восьми миллиардов рублей. Он также отметил, что в 2023 году эта сумма, согласно прогнозам, преодолеет отметку 12 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Центробанк увеличивает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным займам с 1 мая 2023 года. Это делается для ограничения рисков кредитных организаций и заемщиков. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВТБМатеринский КапиталИпотека
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры