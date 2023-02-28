Аналитики подсчитали объем средств маткапитала, потраченный на погашение ипотеки

В среднем на улучшение жилищных условий россияне выделяют 550 тысяч рублей из средств материнского капитала. При этом в январе 2023 года эта сумма составила 533 тысячи рублей. Чаще всего к такой возможности прибегают жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Новосибирской области и Республики Татарстан.

Отмечается, что свыше 80% заемщиков выплатили ипотеку при помощи материнского капитала в онлайн-режиме.

По словам начальника управления «Государственные услуги» ВТБ Святослава Агеева, клиенты банка без посещения отделений Социального фонда потратили на улучшение жилищных условий более восьми миллиардов рублей. Он также отметил, что в 2023 году эта сумма, согласно прогнозам, преодолеет отметку 12 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Центробанк увеличивает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным займам с 1 мая 2023 года. Это делается для ограничения рисков кредитных организаций и заемщиков. Об этом сообщило агентство НСН.

