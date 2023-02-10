Путин призвал активнее развивать ипотеку на деревянные дома

Ипотечные программы на деревянные дома требуют активного развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выездного совещания по вопросам развития лесопромышленности, сообщает ТАСС.

Глава государства прибыл в пятницу, 10 февраля, в Архангельскую область.

В России начнут выдавать ипотеку на деревянные дома

Путин подчеркнул, что это поможет в решении жилищных проблем граждан, а также создаст новые рабочие места на предприятиях по переработке древесины.

По его словам, хорошие перспективы для деревянных домов есть в расселении аварийного жилья, в создании фельдшерско-акушерских пунктов и других социальных объектов.

Ранее руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН заявил, что деревянное домостроение является сложным и дорогим из-за обработки материала.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Аварийное ЖильеАрхангельская ОбластьИпотекаВладимир Путин
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