Путин призвал активнее развивать ипотеку на деревянные дома
Ипотечные программы на деревянные дома требуют активного развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выездного совещания по вопросам развития лесопромышленности, сообщает ТАСС.
Глава государства прибыл в пятницу, 10 февраля, в Архангельскую область.
Путин подчеркнул, что это поможет в решении жилищных проблем граждан, а также создаст новые рабочие места на предприятиях по переработке древесины.
По его словам, хорошие перспективы для деревянных домов есть в расселении аварийного жилья, в создании фельдшерско-акушерских пунктов и других социальных объектов.
Ранее руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН заявил, что деревянное домостроение является сложным и дорогим из-за обработки материала.
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