Путин призвал активнее развивать ипотеку на деревянные дома

Путин подчеркнул, что это поможет в решении жилищных проблем граждан, а также создаст новые рабочие места на предприятиях по переработке древесины.

По его словам, хорошие перспективы для деревянных домов есть в расселении аварийного жилья, в создании фельдшерско-акушерских пунктов и других социальных объектов.

Ранее руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН заявил, что деревянное домостроение является сложным и дорогим из-за обработки материала.

