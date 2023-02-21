Центробанк усилит регулирование ипотеки с 1 мая
Центробанк увеличивает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным займам с 1 мая 2023 года. Это делается для ограничения рисков кредитных организаций и заемщиков. Кроме того, с этой же даты устанавливаются надбавки для ипотеки под залог недвижимости. При динамичном росте ипотечного кредитования наблюдается значительное снижение стандартов выдачи кредитов, пояснил Банк России. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
По данным регулятора, ключевые показатели риска сейчас побили рекордные показатели за всю историю наблюдения. С октября по декабрь 2022 года у 44% ипотечных займов, выданных заемщикам, показатель долгой нагрузки (ПДН) превысил 80%. Он рассчитывается по формуле: среднемесячные платежи по всем кредитам (займам) / среднемесячный доход.
Банк России отметил, что совместные программы застройщиков и кредитных организаций спровоцировали общее подорожание недвижимости на первичном рынке и увеличило разницу в стоимости со вторичной недвижимостью. Это может привести к потерям клиентов и увеличению рисков банков.
В Центробанке добавили, что увеличение надбавок может поспособствовать определенному снижению темпов роста ипотечного кредитования, однако в перспективе это приведет к более сбалансированному росту на рынке жилой недвижимости, купированию рисков ценового пузыря и к формированию кредитными организациями финансового запаса на случай увеличения потерь по ипотеке.
При этом, отмечает регулятор, надбавки к коэффициентам риска не будут применяться в отношении ипотечных кредитов, выданных по программам господдержки заемщикам с ПДН не более 60% и первоначальным взносом не менее 30% от стоимости жилья.
Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить в России ипотеку по ставке 5% годовых для всех граждан и без использования бюджетных средств. Об этом сообщило агентство НСН.
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