Центробанк усилит регулирование ипотеки с 1 мая

По данным регулятора, ключевые показатели риска сейчас побили рекордные показатели за всю историю наблюдения. С октября по декабрь 2022 года у 44% ипотечных займов, выданных заемщикам, показатель долгой нагрузки (ПДН) превысил 80%. Он рассчитывается по формуле: среднемесячные платежи по всем кредитам (займам) / среднемесячный доход.

Банк России отметил, что совместные программы застройщиков и кредитных организаций спровоцировали общее подорожание недвижимости на первичном рынке и увеличило разницу в стоимости со вторичной недвижимостью. Это может привести к потерям клиентов и увеличению рисков банков.

В Центробанке добавили, что увеличение надбавок может поспособствовать определенному снижению темпов роста ипотечного кредитования, однако в перспективе это приведет к более сбалансированному росту на рынке жилой недвижимости, купированию рисков ценового пузыря и к формированию кредитными организациями финансового запаса на случай увеличения потерь по ипотеке.

При этом, отмечает регулятор, надбавки к коэффициентам риска не будут применяться в отношении ипотечных кредитов, выданных по программам господдержки заемщикам с ПДН не более 60% и первоначальным взносом не менее 30% от стоимости жилья.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить в России ипотеку по ставке 5% годовых для всех граждан и без использования бюджетных средств. Об этом сообщило агентство НСН.

