Вклад предполагает капитализацию процентов, что для долгосрочного инструмента является довольно выгодной историей, отметил эксперт, но добавил, что ключевое значение все равно будет иметь ставка.

«Будут ли банки давать ставку по таким трехлетним вкладам выше, чем по краткосрочным? Это очень сомнительно с учетом того, что сейчас предложения крупнейших банков предполагают максимальные ставки на краткосрочные вклады: трехмесячные, шестимесячные. Как раз на двух-трехлетние вклады ставки будут ниже. Причем заметно ниже, потому что ожидается, что ключевая ставка будет снижаться. С учетом этого вряд ли стоит ожидать, что по жилищным вкладам будут хорошие ставки. Гораздо выгоднее на полгода под 13-14% положить, чем на 3 года под условные 10%. С капитализацией побольше получится, но тем не менее», — резюмировал Лопатин.

Аналитик считает, что облигации федерального займа в данном случае более выгодная альтернатива. Они также предполагают долгосрочный период вложения, однако по ним предлагаются хорошие проценты, при этом они обладают минимальным кредитным риском.

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