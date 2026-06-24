Аналитик усомнился в широком распространении жилищных вкладов среди россиян
В текущих реалиях россиянам гораздо выгоднее положить деньги на краткосрочный вклад, чем «парковать» на три года, заявил НСН Егор Лопатин.
Долгосрочные жилищные вклады найдут свою аудиторию, но широкой популярности у этого финансового продукта в текущих реалиях не будет, объяснил НСН старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин.
Россияне со следующего года смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений (ДЖС), соответствующий закон приняли во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы на пленарном заседании. Это новый вид вкладов, предназначенный для накопления средств для покупки жилья, участия в долевом строительстве или финансирования ИЖС. Кредитные организации смогут представлять таким вкладчикам займы на улучшение жилищных условий. Также вклады будут застрахованы, а максимальное возмещение по ним составит 10 млн рублей. Продукт предоставляется с возможностью пополнения и сроком от трех лет, однако через год средства можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке или расчет по действующему кредиту, в том числе в другом банке.
Лопатин считает, что новинка будет интересна ограниченному кругу лиц.
«Ключевым преимуществом вклада является страховая сумма до 10 млн рублей. Он может быть интересен консервативному вкладчику, который действительно готов на горизонте нескольких лет копить на первоначальный взнос или еще большую сумму на покупку квартиры в ипотеку. Но, мне кажется, это будет нишевая, не очень популярная история, потому что на три года фиксировать ставку в текущих реалиях, когда довольно волатильные денежно-кредитные условия, будет не очень выгодно. Но зачем это делается понятно. У нас большая часть вкладов краткосрочная, а в системе не хватает именно долгосрочного банковского фондирования. И здесь есть надежда, что эта история найдет какой-то отклик у части населения», — сказал собеседник НСН.
Вклад предполагает капитализацию процентов, что для долгосрочного инструмента является довольно выгодной историей, отметил эксперт, но добавил, что ключевое значение все равно будет иметь ставка.
«Будут ли банки давать ставку по таким трехлетним вкладам выше, чем по краткосрочным? Это очень сомнительно с учетом того, что сейчас предложения крупнейших банков предполагают максимальные ставки на краткосрочные вклады: трехмесячные, шестимесячные. Как раз на двух-трехлетние вклады ставки будут ниже. Причем заметно ниже, потому что ожидается, что ключевая ставка будет снижаться. С учетом этого вряд ли стоит ожидать, что по жилищным вкладам будут хорошие ставки. Гораздо выгоднее на полгода под 13-14% положить, чем на 3 года под условные 10%. С капитализацией побольше получится, но тем не менее», — резюмировал Лопатин.
Аналитик считает, что облигации федерального займа в данном случае более выгодная альтернатива. Они также предполагают долгосрочный период вложения, однако по ним предлагаются хорошие проценты, при этом они обладают минимальным кредитным риском.
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