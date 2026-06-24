Никита Кологривый объяснил, почему не будет судиться с хейтерами
Актер Никита Кологривый не планирует подавать иски в суд из-за критики и негативных комментариев в свой адрес. Об этом артист рассказал в ходе Петербургского международного юридического форума, сообщает РЕН ТВ.
Во время сессии о взаимодействии права и искусства звезда ответил на вопрос о судебной защите чести и достоинства от нападок в интернете. Кологривый подчеркнул, что категорически не рассматривает такой вариант защиты.
Артист убежден, что интернет-хейт необходимо воспринимать с иронией и внимательно слушать. По его мнению, критику стоит использовать как повод для самоанализа и последующей работы над самим собой.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с НСН объяснил, зачем Филипп Киркоров подал в суд на СМИ.
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