«В 90-е годы был такой сериал — “Обмани меня”, где пытались предсказать намерения человека по движениям, мимике. Все это очень красиво звучит в кино, но реальность намного сложнее, многие проявления спрятаны очень глубоко. В кино легко распознать маньяка по мимике, и нет ничего проще, чем убедить человека, что он может стать специалистом, не получая специализированного образования врача или психолога. Что касается маньяков, у них всегда есть выбор — остановиться после первого преступления и сдаться правоохранительным органам или продолжать. Это не про детскую травму, это про воспитание человека, про его понимание того, что такое хорошо и что такое плохо», — цитирует слова Бейнаровича спецкор «Радиоточки НСН».



Бейнарович добавил, что спусковым крючком для многих преступлений стали ошибки в воспитании, в частности, физическое насилие по отношению к детям.

«Я пытаюсь выступать за здравомыслие в формате воспитания. Можно приводить сколько угодно примеров маньяков, но нужно понимать, откуда они берутся. Люди, которые избивают собственных детей или не очень заботятся о психологическом воспитании, считают, что детских травм не существует. Они заблуждаются. Детские травмы существуют», — подытожил он.

Ранее Бейнарович заявил, что люди интересуются тру-краймом, чтобы снять стресс, удовлетворить детективный интерес или стать более аккуратными.

