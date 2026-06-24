Психиатр объяснил, почему по мимике нельзя распознать маньяка
Проявления преступной сущности скрыты глубоко, по поверхностным признакам их невохможно выявить, сказал НСН Василий Бейнарович.
Безошибочно распознать намерения преступника по мимике и жестам можно только в кино — очень часто мотивы злоумышленника скрыты от посторонних глаз, выявить их сможет только специалист. Об этом на мероприятии «Вечер тру-крайма» заявил врач-психиатр, ведущий известного тру-крайм подкаста «Дела» Василий Бейнарович.
«В 90-е годы был такой сериал — “Обмани меня”, где пытались предсказать намерения человека по движениям, мимике. Все это очень красиво звучит в кино, но реальность намного сложнее, многие проявления спрятаны очень глубоко. В кино легко распознать маньяка по мимике, и нет ничего проще, чем убедить человека, что он может стать специалистом, не получая специализированного образования врача или психолога. Что касается маньяков, у них всегда есть выбор — остановиться после первого преступления и сдаться правоохранительным органам или продолжать. Это не про детскую травму, это про воспитание человека, про его понимание того, что такое хорошо и что такое плохо», — цитирует слова Бейнаровича спецкор «Радиоточки НСН».
Бейнарович добавил, что спусковым крючком для многих преступлений стали ошибки в воспитании, в частности, физическое насилие по отношению к детям.
«Я пытаюсь выступать за здравомыслие в формате воспитания. Можно приводить сколько угодно примеров маньяков, но нужно понимать, откуда они берутся. Люди, которые избивают собственных детей или не очень заботятся о психологическом воспитании, считают, что детских травм не существует. Они заблуждаются. Детские травмы существуют», — подытожил он.
Ранее Бейнарович заявил, что люди интересуются тру-краймом, чтобы снять стресс, удовлетворить детективный интерес или стать более аккуратными.
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