Стало известны средние траты россиян на подготовку к школьному выпускному

Самыми значительными статьями расходов на школьный выпускной для российских семей стали покупка одежды и обуви для своих детей. Об этом аналитики компании «Альфа-Деньги» рассказали в беседе с RT.

По данным исследования, 66% участников опроса назвали этот пункт главным. Еще 60% респондентов выделили средства на организацию самого вечера, а 54% потратились на создание образа, включая прическу и макияж.