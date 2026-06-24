Стало известны средние траты россиян на подготовку к школьному выпускному

Самыми значительными статьями расходов на школьный выпускной для российских семей стали покупка одежды и обуви для своих детей. Об этом аналитики компании «Альфа-Деньги» рассказали в беседе с RT.

По данным исследования, 66% участников опроса назвали этот пункт главным. Еще 60% респондентов выделили средства на организацию самого вечера, а 54% потратились на создание образа, включая прическу и макияж.

Дизайнер Гуляев: Стильно одеться на выпускной можно за 20 тысяч рублей

Чаще всего семьи закладывают на празднование бюджет от 10 до 40 тысяч рублей. При этом почти каждый четвертый участник опроса планирует потратить свыше 40 тысяч рублей, а 10% респондентов еще не подсчитали общую сумму затрат.

Для покрытия расходов 41% семей используют текущие доходы, а 25% берут из накоплений. Из-за необходимости подготовить ребенка к этому важному празднику 28% россиян готовы перенести отпуск, а 17% – отложить ремонт.

Между тем психолог объяснила, как реагировать, если ребенок напился на выпускном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиВыпускникиВыпускной Бал

Горячие новости

Все новости

партнеры