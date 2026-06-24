Стало известны средние траты россиян на подготовку к школьному выпускному
Самыми значительными статьями расходов на школьный выпускной для российских семей стали покупка одежды и обуви для своих детей. Об этом аналитики компании «Альфа-Деньги» рассказали в беседе с RT.
По данным исследования, 66% участников опроса назвали этот пункт главным. Еще 60% респондентов выделили средства на организацию самого вечера, а 54% потратились на создание образа, включая прическу и макияж.
Чаще всего семьи закладывают на празднование бюджет от 10 до 40 тысяч рублей. При этом почти каждый четвертый участник опроса планирует потратить свыше 40 тысяч рублей, а 10% респондентов еще не подсчитали общую сумму затрат.
Для покрытия расходов 41% семей используют текущие доходы, а 25% берут из накоплений. Из-за необходимости подготовить ребенка к этому важному празднику 28% россиян готовы перенести отпуск, а 17% – отложить ремонт.
Между тем психолог объяснила, как реагировать, если ребенок напился на выпускном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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