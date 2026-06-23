«Конечно, для семей это хорошее подспорье. Мы прекрасно понимаем, что новый ребенок — это в том числе и финансовые затраты. Если у семьи есть параллельно ипотека, многие действительно воспользуются данной возможностью. Даже те, кто может себе позволить обслуживать ипотеку без привлечения ипотечных каникул, просто на какой-то период времени они снизят финансовую нагрузку и будут решать другие вопросы. Самое главное, чтобы параллельно правительство внесло в банки законопроект, чтобы новые измененные условия никак не отражались на кредитной истории заемщиков. Сейчас ипотечные каникулы в классическом виде отражаются в кредитном отчете, банки впоследствии к такому заемщику относятся хуже, потому что понимают, что были финансовые трудности, вероятность получить отказ в новом кредите достаточно большая. Очень важно состыковать этот момент с банками. В противном случае надо задуматься, нужны ли каникулы или нет и будет ли это влиять на дальнейшее взаимодействие с банками», — сказал Ракута.

При этом нововведение не повлечет никаких рисков для продавцов жилья, заверил собеседник НСН.

«Для продавцов жилья здесь нет никаких рисков. При сделке купли-продажи вся денежная сумма после регистрации переходит продавцу. Риски несут только банки, потому что перечисленную сумму и первый взнос продавец получает сразу. Это касается как первичного, так и вторичного рынка», — добавил эксперт.

Вместе с тем Ракута допустил, что банки будут заставлять клиентов оформлять дополнительную страховку.

«Банки изначально включают страховку как дополнительный продукт. Но, возможно, теперь будет такая дополнительная страховка, как защита от потери работы. Ее могут ввести вдобавок к уже имеющемуся обязательному страхованию имущества, жизни (если не застраховать жизнь, меняются условия по ипотеке, становится выше ставка), а также самого договора, как того требуют некоторые банки. Вся эта история добровольная, но иногда банки вынуждают заемщиков приобретать дополнительные услуги», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что увеличение ставок по льготной ипотеке лишит молодые семьи возможности приобрести жилье и похоронят усилия правительства по росту рождаемости. По ее словам, необходимо перенять опыт Белоруссии и полностью списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка, сообщила «Радиоточка НСН».

