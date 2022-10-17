«Страдают»: Аналитик назвал условия прихода безработных в строительную отрасль

Ранее на сайте НСН сообщалось об инициативе Общественного совета при Минстрое РФ привлечь к работе на стройках безработных россиян, которые долго не могут трудоустроиться. По данным общественников, строительной отрасли требуются от трех до пяти миллионов человек. Шлеменков заявил, что в основном в рабочих руках нуждаются крупные строительные организации.

«Строительная отрасль очень разнородная. В крупных компаниях действительно ощущается нехватка людей в то время, как небольшие строительные фирмы, которых гораздо больше, часто сидят без работы. Дело в том, что большие объекты жилищного строительства ведут крупные организации, нанимая для отдельных работ представителей более мелких компаний. А те фирмы, которые могут вести полный объем строительства на небольших объектах, страдают от недостатка работы», — сказал Шлеменков.

По мнению собеседника НСН, в строительной отрасли необходимо создать условия, при которых небольшим предприятиям будет выгодно вливаться в крупные фирмы.

«Проблема в том, что большие компании, как правило, стараются экономить на своих сотрудниках, рабочие у них получают минимальную зарплату, поэтому и небольшие организации неохотно идут на сотрудничество — они при таком раскладе не могут ни накапливать средства в резерв, ни создавать себе перспективы для дальнейшего развития», — отметил аналитик.

Шлеменков подчеркнул, что строительная отрасль нуждается как в неквалифицированных работниках, так и в специалистах.

«Найти хорошего электрика так же сложно, как и набрать бригаду неквалифицированных рабочих. У нас не хватает системной подготовки специалистов рабочих профессий, нет нормальной структуры для этого. Поэтому многие крупные компании делают это самостоятельно, организуют учебные предприятия, стараются привлекать к работе школьников. К сожалению, пока что прилагаемых усилий недостаточно», — посетовал Шлеменков.

Эксперт подчеркнул, что на строительных объектах должны быть созданы необходимые условия для привлечения безработных граждан.

«Работа на стройке достаточно тяжелая и некомфортная, не каждый на нее согласится. Люди готовы работать на строительных объектах при достойных условиях труда и высокой зарплате. Кстати, уровень зарплат на стройках весьма неоднородный, в зависимости от региона. Если в мегаполисах минимальная оплата труда на стройке, как правило, 60 тысяч, даже для неквалифицированных сотрудников, то в маленьких городках, на периферии рабочие получают совсем небольшие деньги. Полагаю, что рабочий человек должен иметь возможность нормально жить и обеспечивать свою семью. Например, в крупных городах минимальная зарплата строителей должна находиться на уровне 85-90 тысяч», — заявил Шлеменков.

По мнению собеседника НСН, обучение кадров на стройке возможно в процессе работы.

«На строительных объектах, особенно на начальных этапах, достаточно велик объем неквалифицированных работ, например, земляных, бетонных. Можно быстро обучить сотрудника, например, устанавливать оснастку. Грамотные прорабы, набирая людей на работу, внимательно за ними наблюдают и делают выводы, кого можно быстро научить квалифицированно работать, а кого нельзя. Такой отсев происходит достаточно быстро. Конечно, специализированные работы, например, по электрике, по инженерным коммуникациям, требуют специальной подготовки», — сказал аналитик.

В заключение собеседник НСН отметил, что частичная мобилизация коснулась строительной отрасли, однако ситуация далека от критической.

«Конечно, резервисты и граждане, подлежащие призыву, есть везде, на стройке тоже. Однако подчеркну, что среди работников строительной отрасли меньше всего уклонистов. Наши компании вовсю трудятся и на восстановлении, и на ремонте в пострадавших областях, необходимо помочь проживающим в них людям нормально пережить зиму. Конечно, бывают перебои с поставкой материалов, но такие вопросы успешно решаются», — подытожил Шлеменков.

Ранее вице-президент Марат Хуснуллин заявил, что строители в ЛНР и ДНР могут получить отсрочку от мобилизации.

