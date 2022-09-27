Хуснуллин: строители в ДНР и ЛНР могут получить отсрочку от мобилизации
Российские строители, которые восстанавливают территории Донецкой и Луганской народных республик, могут получить отсрочку от мобилизации. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает «Коммерсант».
По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается с Минобороны.
Вице-премьер также рассказал, что в настоящее время на новых территориях работают 32 тысячи строителей, ещё 30 тысяч планируется привлечь.
До этого Национальное объединение производителей стройматериалов и стройиндустрии направило обращение Хуснуллину с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации сотрудникам с редкими высокотехнологичными специальностями. Сообщалось, что многие сотрудники стройиндустрии покинули свои места после объявления мобилизации.
Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей призвал расширить список отсрочек от частичной мобилизации, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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