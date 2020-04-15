МВД отмечает значительный рост киберпреступности в России

В России отмечается значительный рост киберпреступлений. Как пишет РИА Новости, в пресс-центре МВД заявили, что в России за первый квартал их число увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Отмечается, что количество IT-преступлений выросло почти на 84%, они составили почти 20% от общего числа совершенных правонарушений.