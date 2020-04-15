МВД отмечает значительный рост киберпреступности в России
В России отмечается значительный рост киберпреступлений. Как пишет РИА Новости, в пресс-центре МВД заявили, что в России за первый квартал их число увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Отмечается, что количество IT-преступлений выросло почти на 84%, они составили почти 20% от общего числа совершенных правонарушений.
Ранее НСН писала, что в России появились несколько новых мошеннических схем, связанных с распространением COVID-19. Используя их, злоумышленники пытаются похитить денежные средства и личные данные россиян. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов. Он отметил, что одной из схем является якобы выплата компенсации за ущерб от коронавируса. Злоумышленники предлагают получить соцвыплаты и материальную помощь. Однако всё это является лишь предлогом для получения информации о персональных данных и картах. Еще одной из схем, используемых мошенниками, стали звонки от имени работников городских поликлиник. Они сообщают, что человек якобы контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией, и предлагают сделать анализ - стоимость процедуры 5 тысяч рублей.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН, объяснил, что ничего нового в упомянутых схемах мошенничества нет, и рассказал, как обезопасить себя от действий мошенников.
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