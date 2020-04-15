Эдгард Запашный стал жертвой мошенника

Об инцидент Запашный сообщил в своих соцсетях. По его словам, он получил в один из мессенджеров сообщение от своего приятеля, бойца UFC Алексея Олейника с просьбой перевести вышеуказанную сумму. Руководитель цирка не обратил внимания на номер и сделал перевод.



«Ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никому и никогда не поможет. Он просто украл деньги», - цитирует Запашного Ura.ru. Дрессировщик пояснил, что часто отправляет деньги на благотворительность.



Также дрессировщик написал, что все же позвонил Олейнику в США. Спортсмен заявил, что не просил денег у приятеля.



Запашный также сообщил, что позже приедет в отдел полиции и напишет заявление по факту кражи денег, пишут «Дни.ру».

