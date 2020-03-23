Аналитик объяснил рост утечек данных из-за «удаленки»

«Когда мы говорим об угрозах информационной безопасности, нужно понимать, что можно выделить два их источника. Во-первых, внешние факторы. Это хакеры, которые взламывают системы, проникают в компьютеры сотрудников компании, пытаются использовать программы-шпионы. Но, используя современные средства защиты информации, утечку можно избежать. А также есть внутренняя угроза – сами сотрудники. Будучи и на рабочих местах в офисе у них есть доступ к информации, и при желании ее похитить, им нужно ее лишь вытащить наружу, а далее передать конкурентам, слить в сеть, перепродать и т.д. Но в случае удаленной работы риск растет, так как нет никакого физического контроля от коллег, камер видеонаблюдения. Поэтому, это действительно большая проблема. И сейчас я прогнозирую, что случаи утечки информации действительно возрастут», – говорит специалист.

Ульянов спрогнозировал такой риск, как в госструктурах, так и в розничных магазинах, то есть, в любом сегменте, где работают с данными.

«Во избежание таких случаев советую использовать только лицензированные разрешения для защиты информации. А руководителям принять организационные меры – провести с сотрудниками инструктаж, рассказать про угрозу информационной безопасности, чем это чревато конкретно для них и компании. Что называется, доверяй, но проверяй», – отмечает он.

Ранее в эфире НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова заявила, что ситуация с коронавирусом поможет России стать более приспособленной и современной в вопросах удалённой работы.

