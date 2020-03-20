Мишустин освободил от налогов компании, работающие в сфере культуры и спорта

Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился отсрочить уплату налогов и страховых взносов компаниям, работающим в сфере культуры и спорта. Мера будет действовать до 1 мая. Она должна помочь культурным и спортивным компаниям и учреждениям справиться с экономическими трудностями, которые возникли из-за ситуации с коронаврусом, сообщает Москва 24.