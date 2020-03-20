Аналитик назвал «дефицит ноутбуков» рекламной акцией продавцов

На фоне распространения нового типа коронавируса, перевода сотрудников на удаленную работу эксперты отмечают повышенный спрос, и как следствие дефицит,электронных устройств и ноутбуков. У дистрибьюторов на складах их осталось мало, а поставки из Китая задерживаются, так как производство там еще восстановилось не до конца, сообщает РБК,

Однако шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН не поверил в нехватку таких товаров и призвал не поддаваться панике.

«Цена гаджетов и ноутбуков корректируется в зависимости от курса доллара, ведь поставки ноутбуков в основном идут по импорту. Из чего мы можем сделать вывод, что сейчас с точки зрения экономии, закупаться совсем не выгодно. Во-вторых, у поставщиков электроники и техники такие обороты, что им никакой дефицит не страшен. Производство, конечно, сейчас тормозится, это да, но у нас обеспеченность смартфонами, ноутбуками, планшетами настолько высока, что нельзя говорить, что нам сейчас без них жить будет невозможно», – говорит специалист.