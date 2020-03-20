Аналитик назвал «дефицит ноутбуков» рекламной акцией продавцов
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» в эфире НСН заявил, что дефицит ноутбуков в России невозможен из-за масштаба оборотов поставщиков.
На фоне распространения нового типа коронавируса, перевода сотрудников на удаленную работу эксперты отмечают повышенный спрос, и как следствие дефицит,электронных устройств и ноутбуков. У дистрибьюторов на складах их осталось мало, а поставки из Китая задерживаются, так как производство там еще восстановилось не до конца, сообщает РБК,
Однако шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН не поверил в нехватку таких товаров и призвал не поддаваться панике.
«Цена гаджетов и ноутбуков корректируется в зависимости от курса доллара, ведь поставки ноутбуков в основном идут по импорту. Из чего мы можем сделать вывод, что сейчас с точки зрения экономии, закупаться совсем не выгодно. Во-вторых, у поставщиков электроники и техники такие обороты, что им никакой дефицит не страшен. Производство, конечно, сейчас тормозится, это да, но у нас обеспеченность смартфонами, ноутбуками, планшетами настолько высока, что нельзя говорить, что нам сейчас без них жить будет невозможно», – говорит специалист.
Букштейн также выразил свое удивление по поводу скупки продуктов питания в супермаркетах, отметив, что такое поведение свойственно только пожилым людям.
«Про гречку и соль я молчу, это смешно. Уже президент страны говорит, что хватит закупаться, все есть. Но, не думаю, что у молодых людей, но у пожилых память дефицита оказывается жива. Я прошелся по магазинам, посмотрел на пустые полки и понял, что нас не скоро можно будет излечить от той тяжкой жизни, когда у нас колбаса была в дефиците, а гречка по блату распределялась. Я помню эти времена», – комментирует эксперт.
Он посоветовал всем успокоиться, и заверил, что все, кому нужны ноутбуки, они давно у них уже есть. Особенно у тех, чья работа и так связана с гаджетами.
«Концепция удаленной работы в нашем мире есть давно. В России это внедряется. Конечно, ситуация совершенно необычная. Я не знаю, сколько десятилетий назад было подобное, точнее не помню. Но суетиться, дергаться и закупать валюту, технику не надо. Тем более, уже вакцину разрабатывают. Я думаю, истерию раздувают те, кто продает товары», – уверен Букштейн.
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