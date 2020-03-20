В правительстве назвали регионы с повышенным спросом на продукты из-за коронавируса

Повышенный спрос на продукты питания и еще ряд товаров наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, передает РИА Новости.

Там отметили, что с администрациями всех российских регионов ведется работа относительно того, как реагировать на случай повышенного спроса на товары.

Торговые сети объяснили пустые полки в магазинах

В регионах власти должны создать условия для того, чтобы товары всегда мглистостей поставлять в торговые центры и оперативно выкладываться на полки, пишет «Газета.ру».

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, с 20 марта правительство будет вести мониторинг цент на продукты, а также лекарства средства защиты во всех регионах страны, сообщает RT.

Накануне министр промышленности и торговли Денис Мантуров развенчал миф о супердоходах ритейлеров из-за коронавируса. По его словам, ритейлеры несут огромные издержки в связи с повышенным спросом на товары.



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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
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