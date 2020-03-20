В правительстве назвали регионы с повышенным спросом на продукты из-за коронавируса

Повышенный спрос на продукты питания и еще ряд товаров наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, передает РИА Новости.

Там отметили, что с администрациями всех российских регионов ведется работа относительно того, как реагировать на случай повышенного спроса на товары.