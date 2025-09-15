В России опровергли «страшилки» о новом обновлении от Apple
Эльдар Муртазин заявил НСН, что в iOS 26 нет изменений в «начинке», только новшества в визуальной части.
Новое обновление iOS 26 можно смело устанавливать на все модели айфонов, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
15 сентября выходит iOS 26 на все устройства, начиная с iPhone 11. Ближе к 20:00 можно будет обновиться и заценить хайповое «жидкое стекло». А ещё можно будет 3D-фото своего питомца поставить на рабочий стол. При этом для владельцев iPhone 13, 12, 11 и более старых моделей это обновление может принести проблемы. Как пишут эксперты, для них iOS 26 — «это билет в один конец в мир лагов, подтормаживаний и постоянного поиска розетки». Муртазин рассказал, чего ждать пользователям.
«Это новое обновление, которое можно устанавливать на любой аппарат. Оно не будет губительным для старых моделей, будет работать, потому что компания гарантирует работу своего ПО. Нас ждет новый дизайн иконок, новый дизайн интерфейса – полупрозрачный и прозрачный. Кому-то понравится, кому- то – нет, это вопрос привычки. С точки зрения «начинки» практически ничего не поменялось, освежили визуальную составляющую. Многим людям это и нужно, они не ищут чего-то нового, а хотят, чтобы все функции просто работали. Стоит всегда ставить новый софт и не ждать, потому что специалисты в новинках закрывают дырки, которые есть в программном обеспечении», - объяснил он.
В этом году точно будет ажиотаж вокруг новых iPhone 17, однако дефицита гаджетов в России ожидать не стоит, сказал в эфире НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
