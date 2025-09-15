«Это новое обновление, которое можно устанавливать на любой аппарат. Оно не будет губительным для старых моделей, будет работать, потому что компания гарантирует работу своего ПО. Нас ждет новый дизайн иконок, новый дизайн интерфейса – полупрозрачный и прозрачный. Кому-то понравится, кому- то – нет, это вопрос привычки. С точки зрения «начинки» практически ничего не поменялось, освежили визуальную составляющую. Многим людям это и нужно, они не ищут чего-то нового, а хотят, чтобы все функции просто работали. Стоит всегда ставить новый софт и не ждать, потому что специалисты в новинках закрывают дырки, которые есть в программном обеспечении», - объяснил он.

В этом году точно будет ажиотаж вокруг новых iPhone 17, однако дефицита гаджетов в России ожидать не стоит, сказал в эфире НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

