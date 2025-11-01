Военные РФ уничтожили десант ГУР Украины в Покровске
Министерство обороны России заявило о предотвращении попытки высадки украинского десанта в районе Покровска (Красноармейска) в ДНР. Группа сил специальных операций Главного управления разведки Минобороны Украины попыталась высадиться с вертолета.
Как уточнили в Минбороны РФ, данная точка территориально расположена в одном километре северо-западнее окраины населенного пункта. По предварительным данным, ликвидированы все 11 человек, которые высадились с вертолета.
По информации Минобороны, бойцы группировки войск «Центр» продолжают операцию по ликвидации окруженных частей Вооруженных сил Украины в районе железнодорожного вокзала Красноармейска. Одновременно завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее была сорвана попытка ВСУ деблокировать окруженную группировку со стороны населенного пункта Гришино.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Долина предложила изучать в школах песню «Погода в доме»
- Военные РФ уничтожили десант ГУР Украины в Покровске
- В РФ разрешили заселяться в гостиницы по загранпаспорту и водительским правам
- Экономиста Иноземцева объявили в розыск по уголовному делу
- Дикие суммы: Сотрудников ГАИ накажут за ошибочные штрафы водителям
- Объявлен короткий список номинации «Лучшая аудиокнига» ХХ сезона «Большой книги»
- Путин присвоил послу РФ на Маврикии, журналистке Зейналовой дипломатический ранг
- Долговые обязательства Москвы превысили 180 млрд рублей
- Лепс пообещал поднять цену билетов на свои концерты и обматерил хейтеров
- Нацгвардия США присоединилась к подавлению беспорядков в Вашингтоне на Хэллоуин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru