Военные РФ уничтожили десант ГУР Украины в Покровске

Министерство обороны России заявило о предотвращении попытки высадки украинского десанта в районе Покровска (Красноармейска) в ДНР. Группа сил специальных операций Главного управления разведки Минобороны Украины попыталась высадиться с вертолета.

Как уточнили в Минбороны РФ, данная точка территориально расположена в одном километре северо-западнее окраины населенного пункта. По предварительным данным, ликвидированы все 11 человек, которые высадились с вертолета.

Российские войска пресекли попытку ВСУ вырваться из окружения на лодках

По информации Минобороны, бойцы группировки войск «Центр» продолжают операцию по ликвидации окруженных частей Вооруженных сил Украины в районе железнодорожного вокзала Красноармейска. Одновременно завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее была сорвана попытка ВСУ деблокировать окруженную группировку со стороны населенного пункта Гришино.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныДесантникиВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры