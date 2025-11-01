Военные РФ уничтожили десант ГУР Украины в Покровске

Министерство обороны России заявило о предотвращении попытки высадки украинского десанта в районе Покровска (Красноармейска) в ДНР. Группа сил специальных операций Главного управления разведки Минобороны Украины попыталась высадиться с вертолета.

Как уточнили в Минбороны РФ, данная точка территориально расположена в одном километре северо-западнее окраины населенного пункта. По предварительным данным, ликвидированы все 11 человек, которые высадились с вертолета.