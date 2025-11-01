В РФ разрешили заселяться в гостиницы по загранпаспорту и водительским правам

Необходимые изменения внесены в ряд соответствующих нормативных актов. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По оценке правительства, нововведение облегчит и упростит процедуру заселения в отели.

С технической точки зрения прием водительских удостоверений в гостиницах обеспечит министерство внутренних дел. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», информационные системы МВД в режиме реального времени будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.

