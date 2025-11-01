В РФ разрешили заселяться в гостиницы по загранпаспорту и водительским правам
Граждане Российской Федерации получили возможность с 1 ноября заселяться в гостиницу по заграничному паспорту. С 1 января 2026 года процедуру можно будет также осуществить с помощью водительского удостоверения, проинформировала пресс-служба кабинета министров РФ.
Необходимые изменения внесены в ряд соответствующих нормативных актов. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По оценке правительства, нововведение облегчит и упростит процедуру заселения в отели.
С технической точки зрения прием водительских удостоверений в гостиницах обеспечит министерство внутренних дел. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», информационные системы МВД в режиме реального времени будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военные РФ уничтожили десант ГУР Украины в Покровске
- В РФ разрешили заселяться в гостиницы по загранпаспорту и водительским правам
- Экономиста Иноземцева объявили в розыск по уголовному делу
- Дикие суммы: Сотрудников ГАИ накажут за ошибочные штрафы водителям
- Объявлен короткий список номинации «Лучшая аудиокнига» ХХ сезона «Большой книги»
- Путин присвоил послу РФ на Маврикии, журналистке Зейналовой дипломатический ранг
- Долговые обязательства Москвы превысили 180 млрд рублей
- Лепс пообещал поднять цену билетов на свои концерты и обматерил хейтеров
- Нацгвардия США присоединилась к подавлению беспорядков в Вашингтоне на Хэллоуин
- Синоптик Шувалов пообещал москвичам аномально теплый ноябрь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru