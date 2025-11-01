В РФ разрешили заселяться в гостиницы по загранпаспорту и водительским правам

Граждане Российской Федерации получили возможность с 1 ноября заселяться в гостиницу по заграничному паспорту. С 1 января 2026 года процедуру можно будет также осуществить с помощью водительского удостоверения, проинформировала пресс-служба кабинета министров РФ.

Необходимые изменения внесены в ряд соответствующих нормативных актов. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По оценке правительства, нововведение облегчит и упростит процедуру заселения в отели.

С технической точки зрения прием водительских удостоверений в гостиницах обеспечит министерство внутренних дел. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», информационные системы МВД в режиме реального времени будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
