«Мне кажется, что песню "Погода в доме" можно было бы добавить теоретически. Она уже столько лет соединяет сердца мужчин и женщин. Вы не представляете, какое количество писем я получила, когда песня только появилась. Люди писали, что композиция помогла сохранить семью, а это очень важно. Дети должны воспитываться на хороших примерах, примерах своих родителей. Эта песня помогает. Она простая, но она о том, о чем мы говорим и думаем каждый день. Многие, может быть, стесняются об этом говорить. Однако в сердце мы все равно остаемся людьми, которые хотят любить, хотят прекрасных отношений в семье», - заявила она.

Ранее Министерство просвещения сформировало список из 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание и рекомендованных для изучения в рамках уроков музыки в школе. Среди современных композиций в перечень вошли песни «Моя Россия» Шамана (Ярослава Дронова), «Офицеры» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Конь» группы «Любэ» (авторы И. Матвиенко, А. Шаганов), «Россия» Дениса Майданова, «Родина» Сергея Трофимова и другие, напоминает «Радиоточка НСН».

