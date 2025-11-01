Долина предложила изучать в школах песню «Погода в доме»
Композиция «Погода в доме» помогла сохранить множество российских семей, заявила НСН Лариса Долина.
В школьную программу по музыке можно было бы включить песню «Погода в доме», рассказала специальному корреспонденту НСН певица, народная артистка России Лариса Долина на церемонии вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».
«Мне кажется, что песню "Погода в доме" можно было бы добавить теоретически. Она уже столько лет соединяет сердца мужчин и женщин. Вы не представляете, какое количество писем я получила, когда песня только появилась. Люди писали, что композиция помогла сохранить семью, а это очень важно. Дети должны воспитываться на хороших примерах, примерах своих родителей. Эта песня помогает. Она простая, но она о том, о чем мы говорим и думаем каждый день. Многие, может быть, стесняются об этом говорить. Однако в сердце мы все равно остаемся людьми, которые хотят любить, хотят прекрасных отношений в семье», - заявила она.
Ранее Министерство просвещения сформировало список из 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание и рекомендованных для изучения в рамках уроков музыки в школе. Среди современных композиций в перечень вошли песни «Моя Россия» Шамана (Ярослава Дронова), «Офицеры» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Конь» группы «Любэ» (авторы И. Матвиенко, А. Шаганов), «Россия» Дениса Майданова, «Родина» Сергея Трофимова и другие, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Килограммы посещают»: Анна Асти призвала отказаться от истощающих диет
- Россиян предупредили о росте акцизов на алкоголь с января 2026 года
- Возвращение миллиардеров: «Август», «Горыныч» и «Алиса» сделали кассу октября
- Маркетплейсы поддержали «уголовку» за подделку косметики
- Почти 1,3 млн россиян подали заявления о самозапрете на кредиты в октябре
- Долина предложила изучать в школах песню «Погода в доме»
- Военные РФ уничтожили десант ГУР Украины в Покровске
- В РФ разрешили заселяться в гостиницы по загранпаспорту и водительским правам
- Экономиста Иноземцева объявили в розыск по уголовному делу
- Дикие суммы: Сотрудников ГАИ накажут за ошибочные штрафы водителям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru