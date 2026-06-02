Америке приготовиться: Какие регионы ощутят климатические последствия Эль-Ниньо
Такое явление, как Эль-Ниньо, может принести сильные осадки на западное побережье США, а вот оценить его влияние на климат в России не так просто, рассказала НСН Дарья Гущина.
Эль-Ниньо приносит на побережья Южной Америки сильные осадки, наводнения, оползни, при этом пик явления обычно приходится на декабрь – февраль, заявила в беседе с НСН профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарья Гущина.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила о формировании в тропической части Тихого океана условий, характерных для явления Эль-Ниньо – части природного климатического цикла, связанного с колебаниями температуры поверхности океана в экваториальной части Тихого океана. Его развитие может приводить к росту глобальных температур и изменению характера осадков в разных регионах мира, усиливая вероятность засух, наводнений и волн жары. Вероятность развития Эль-Ниньо в период июнь – август 2026 года оценивается ВМО примерно в 80%. Гущина отметила, что влияние Эль-Ниньо будет наиболее ощутимо на побережьях Южной Америки.
«Сильнее всего эффекты будут ощущаться на побережьях Южной Америки. Там Эль-Ниньо сопровождается сильными осадками, наводнениями, оползнями. Последствия Эль-Ниньо обычно также затрагивают западное побережье США, там наблюдается увеличение количества осадков. Если говорить про океанологическую составляющую, за счет того, что вода теплеет, там резко сокращаются рыбные уловы. На противоположной стороне Тихого океана наблюдается обратный эффект. Поскольку зоны осадков уходят на центр и восток Тихого океана, там в обыкновенно дождливых районах преобладают засушливые условия, возникают пожары. Могут выгорать кофейные, цитрусовые плантации, как наблюдалось в случаях предыдущих Эль-Ниньо. Безусловно, это сказывается на урожае кофе, цитрусовых и так далее», - объяснила она.
Как добавила собеседница НСН, Эль-Ниньо мало влияет на погоду в России.
«Максимум Эль-Ниньо приходится на декабрь – февраль. На территории Евразии, а значит, и России, наблюдается повышенный температурный фон, а в приполярных районах условия более холодные. Однако эффект от Эль-Ниньо может перекрываться воздействием других процессов. В умеренных широтах есть свои циклические колебания, аномалии, которые связаны с процессами в Атлантике и Тихом океане. Они довольно плохо прогнозируются, но их эффект может накладываться на эффект Эль-Ниньо. Есть и более короткие процессы — это то, что мы называем погодой. К примеру, может установиться блокирующий антициклон с очень низкими температурами. Наложение эффекта от Эль-Ниньо на процессы, происходящие в умеренных широтах, сложно спрогнозировать. Поэтому для России сложно говорить о явных последствиях Эль-Ниньо», - сказала она.
Ранее замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин рассказал НСН, что негативные прогнозы по глобальному потеплению имеют не больше 60% вероятности, к тому же в научном сообществе нет консенсуса насчет изменений климата.
