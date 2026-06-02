Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила о формировании в тропической части Тихого океана условий, характерных для явления Эль-Ниньо – части природного климатического цикла, связанного с колебаниями температуры поверхности океана в экваториальной части Тихого океана. Его развитие может приводить к росту глобальных температур и изменению характера осадков в разных регионах мира, усиливая вероятность засух, наводнений и волн жары. Вероятность развития Эль-Ниньо в период июнь – август 2026 года оценивается ВМО примерно в 80%. Гущина отметила, что влияние Эль-Ниньо будет наиболее ощутимо на побережьях Южной Америки.

«Сильнее всего эффекты будут ощущаться на побережьях Южной Америки. Там Эль-Ниньо сопровождается сильными осадками, наводнениями, оползнями. Последствия Эль-Ниньо обычно также затрагивают западное побережье США, там наблюдается увеличение количества осадков. Если говорить про океанологическую составляющую, за счет того, что вода теплеет, там резко сокращаются рыбные уловы. На противоположной стороне Тихого океана наблюдается обратный эффект. Поскольку зоны осадков уходят на центр и восток Тихого океана, там в обыкновенно дождливых районах преобладают засушливые условия, возникают пожары. Могут выгорать кофейные, цитрусовые плантации, как наблюдалось в случаях предыдущих Эль-Ниньо. Безусловно, это сказывается на урожае кофе, цитрусовых и так далее», - объяснила она.