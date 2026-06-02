В Молдавии назвали преступлением возможное слияние с Румынией
Республика утратит политическую субъектность в случае объединения с членом ЕС, заявил НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Рассуждения об объединении Молдавии с Румынией нельзя расценивать иначе как преступление против народа республики. Об этом заявил НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Румыния в случае объединения «поглотит» Молдавию, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя. Он выступил за объединение республики с Румынией, если путь Молдавии к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован. По мнению Захаровой, цель такого поглощения - уничтожение идентичности молдавского народа, его культуры и веры, а также «встраивание молдаван в ряды братоубийственных конфликтов».
«Речь идёт о попытке поставить под сомнение само существование Молдавии как независимого государства. На протяжении последних лет идея унири всё чаще звучит из уст представителей власти, аффилированных экспертов, лояльных комментаторов. Гражданам предлагают воспринимать отказ от собственной государственности как нечто естественное и даже прогрессивное. Однако это нельзя рассматривать как модернизацию, это преступление. Нынешняя власть намеренно делает всё для того, чтобы Молдавия обезлюдила - массовая эмиграция, деиндустриализация, демографический спад. На этом фоне политика государства всё больше напоминает проект управляемого банкротства республики, после которого обществу будет предложено единственное решение — отказ от государственности», - отметил собеседник НСН.
По его словам, утрата политической субъектности – главная опасность таких планов.
«Сегодня Молдавия, несмотря на все свои проблемы, остаётся государством, которое обладает правом принимать собственные решения. После объединения Кишинёв лишится такой возможности. Молдавия превратится в периферию другого государства, а ключевые вопросы будут решаться в Бухаресте, исходя из интересов румынского политического центра», - подчеркнул эксперт.
По его оценке, большинство молдаван не согласны с поглощением Румынией.
«Главная преграда на пути подобных проектов — сам молдавский народ. Люди, которые живут на этой земле, работают здесь, растят детей и связывают своё будущее с независимой Молдавией. Вопрос унири — это не спор о прошлом, в вопрос будущего. Государственность - это не предмет торга. Это собственность многонационального молдавского народа», - заключил Игорь Тулянцев.
Как заявил ранее директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя в комментарии Telegram-канал «Радиоточка НСН», ни в одной Конституции в мире не прописано, что через референдум можно ликвидировать свою страну. Он также рассказал, почему выросло число молдаван, желающих присоединиться к Румынии.
