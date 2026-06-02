Рассуждения об объединении Молдавии с Румынией нельзя расценивать иначе как преступление против народа республики. Об этом заявил НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Румыния в случае объединения «поглотит» Молдавию, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя. Он выступил за объединение республики с Румынией, если путь Молдавии к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован. По мнению Захаровой, цель такого поглощения - уничтожение идентичности молдавского народа, его культуры и веры, а также «встраивание молдаван в ряды братоубийственных конфликтов».