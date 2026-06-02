Российские расчеты ПВО сбили 158 украинских дронов за 12 часов
Дежурные расчеты противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В Минобороны уточнили, что все эти цели были нейтрализованы во вторник, 2 июня, в период с 08:00 до 20:00 мск.
Воздушные цели были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Беспилотники ВСУ также сбивали над Республикой Крым.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за прошедшую неделю ликвидировали 2628 беспилотников самолетного типа ВСУ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
