Военный эксперт раскрыл применение лазерного оружия против аэростатов ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru рассказал о новой тактике ВСУ с использованием воздушных шаров и метеозондов с дронами. Противник нашел дешевый способ бить вглубь российской территории, а РФ в ответ делает ставку на оружие новых физических принципов.

Чтобы не тратить дорогие зенитные ракеты на малоразмерные цели, Россия применяет боевые лазеры, которые физически выжигают корпуса зондов и оболочки аэростатов. Также перспективными считаются электромагнитные пушки, хотя они пока остаются оружием будущего.

Параллельно российские войска меняют тактику ударов по объектам ВСУ. Ракеты «Искандер» теперь двигаются не только по баллистической траектории, но и по вертикали, а при необходимости маневрируют. Это делает их практически неуязвимыми для противника.

Минобороны: Российская армия уничтожила свыше 2600 беспилотников ВСУ за неделю

Не отстают и дроны-камикадзе. «Герани» оснащают реактивными двигателями и элементами искусственного интеллекта, который позволяет координировать групповые налеты по принципу «волчьей стаи», применявшемуся еще на советских ракетах «Гранит».

Эффективность новой тактики подтверждают сводки Минобороны, где сообщили: 1 июня российские войска нанесли удары по энергетической, транспортной и портовой инфраструктуре ВСУ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры