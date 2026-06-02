Военный эксперт раскрыл применение лазерного оружия против аэростатов ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru рассказал о новой тактике ВСУ с использованием воздушных шаров и метеозондов с дронами. Противник нашел дешевый способ бить вглубь российской территории, а РФ в ответ делает ставку на оружие новых физических принципов.

Чтобы не тратить дорогие зенитные ракеты на малоразмерные цели, Россия применяет боевые лазеры, которые физически выжигают корпуса зондов и оболочки аэростатов. Также перспективными считаются электромагнитные пушки, хотя они пока остаются оружием будущего.

Параллельно российские войска меняют тактику ударов по объектам ВСУ. Ракеты «Искандер» теперь двигаются не только по баллистической траектории, но и по вертикали, а при необходимости маневрируют. Это делает их практически неуязвимыми для противника.