Военный эксперт раскрыл применение лазерного оружия против аэростатов ВСУ
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru рассказал о новой тактике ВСУ с использованием воздушных шаров и метеозондов с дронами. Противник нашел дешевый способ бить вглубь российской территории, а РФ в ответ делает ставку на оружие новых физических принципов.
Чтобы не тратить дорогие зенитные ракеты на малоразмерные цели, Россия применяет боевые лазеры, которые физически выжигают корпуса зондов и оболочки аэростатов. Также перспективными считаются электромагнитные пушки, хотя они пока остаются оружием будущего.
Параллельно российские войска меняют тактику ударов по объектам ВСУ. Ракеты «Искандер» теперь двигаются не только по баллистической траектории, но и по вертикали, а при необходимости маневрируют. Это делает их практически неуязвимыми для противника.
Не отстают и дроны-камикадзе. «Герани» оснащают реактивными двигателями и элементами искусственного интеллекта, который позволяет координировать групповые налеты по принципу «волчьей стаи», применявшемуся еще на советских ракетах «Гранит».
Эффективность новой тактики подтверждают сводки Минобороны, где сообщили: 1 июня российские войска нанесли удары по энергетической, транспортной и портовой инфраструктуре ВСУ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экономист предложил урезать расходы на нацпроекты и помощь соседям
- «Устали от чопорности»: Почему обувь в стиле принцессы Дианы вернулась в моду
- Российские расчеты ПВО сбили 158 украинских дронов за 12 часов
- Военный эксперт раскрыл применение лазерного оружия против аэростатов ВСУ
- В Молдавии назвали преступлением возможное слияние с Румынией
- Америке приготовиться: Какие регионы ощутят климатические последствия Эль-Ниньо
- Уроженец Белоруссии Гофман стал главой разведки Израиля «Моссад»
- В России собираются распространить одну новую льготу для всех пенсионеров
- Минэнерго разрабатывает дополнительные меры по снабжению Крыма бензином
- Эксперт предрек рост строительства АЭС из-за иранского кризиса