В России собираются распространить одну новую льготу для всех пенсионеров
В России необходимо законодательно закрепить бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без привязки к конкретному региону. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий обратил внимание на отсутствие единой федеральной нормы, из-за чего в одних субъектах пожилые люди ездят бесплатно, а в других вынуждены платить. По словам депутата, складывается ситуация, когда «одни граждане равнее других», что категорически неправильно.
Куринный напомнил, что сейчас федеральные льготы на проезд положены лишь узкому кругу лиц, включая ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и инвалидов. Коммунисты предлагают существенно расширить этот перечень, добавив в него всех пожилых людей, достигших пенсионного возраста.
Депутат подчеркнул, что отмена платы за проезд станет не просто мерой социальной поддержки, а стратегически важным решением для государства. По его мнению, это послужит реальной компенсацией людям, отдавшим десятилетия труда на благо страны.
Ранее в России предложили ввести аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Молдавии назвали преступлением возможное слияние с Румынией
- Америке приготовиться: Какие регионы ощутят климатические последствия Эль-Ниньо
- Уроженец Белоруссии Гофман стал главой разведки Израиля «Моссад»
- В России собираются распространить одну новую льготу для всех пенсионеров
- Минэнерго разрабатывает дополнительные меры по снабжению Крыма бензином
- Эксперт предрек рост строительства АЭС из-за иранского кризиса
- Депутаты Госдумы предложили субсидировать подключение сел к интернету
- Ветеран ЦСКА Пономарев раскрыл, зачем клуб оставил «старичка» Акинфеева
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов на Сейшелы
- Депутат Журова раскрыла цели ЕС по втягиванию Украины в долги