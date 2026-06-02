В России собираются распространить одну новую льготу для всех пенсионеров

В России необходимо законодательно закрепить бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без привязки к конкретному региону. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий обратил внимание на отсутствие единой федеральной нормы, из-за чего в одних субъектах пожилые люди ездят бесплатно, а в других вынуждены платить. По словам депутата, складывается ситуация, когда «одни граждане равнее других», что категорически неправильно.

Куринный напомнил, что сейчас федеральные льготы на проезд положены лишь узкому кругу лиц, включая ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и инвалидов. Коммунисты предлагают существенно расширить этот перечень, добавив в него всех пожилых людей, достигших пенсионного возраста.