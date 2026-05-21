Каждые 30 лет плюс четыре градуса: Как тает российская Арктика
Метеоролог Александр Шувалов в беседе с НСН призвал готовиться к деградации мерзлоты в Арктике и засухе на юге.
Каждые 30 лет температура в российской Арктике повышается на четыре градуса, в умеренных и южных широтах - на один, России придется готовиться к деградации вечной мерзлоты и засухам, заявил НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В России в ближайшие десять лет ожидается потепление. Оно затронет арктическую зону, сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает «Интерфакс». Он отметил, что в российской Арктике потепление происходит намного быстрее, чем в других странах в арктической зоне. На это влияет антропогенный фактор. Росгидромет призвал россиян готовиться к большому числу аномалий.
«Повышение средней температуры идет уже на протяжении последних по меньшей мере 50 лет. Так что это просто продолжение той тенденции, которая набрала силу в конце XX - начале XXI века. Потепление более интенсивно происходит в арктической зоне - там скорость изменения температуры в 2-2,5 раза быстрее, чем в умеренных и южных широтах. Тенденция будет продолжаться, поэтому нужно выстраивать стратегию противодействия этому и готовиться справляться с проблемами. В том числе с деградацией вечной мерзлоты, на которой очень есть много и нефти, и газопроводов, и промышленных предприятий, особенно в Норильском промышленном районе», - заявил Шувалов.
В южных районах, добавил глава прогностического центра, увеличивается риск засух.
«Есть угроза по учащению засух в южных регионах, в основных сельскохозяйственных регионах страны. Это тоже будет одним из следствий неуклонного роста температуры», - отметил специалист.
Возможны разные сценарии, один из них – что до 2030 года температура за полярным кругом вырастет еще на один градус.
«За 30 лет январская температура в Архангельске, в Нарьян-Маре повышается на четыре градуса. Это наблюдения 1961-1990-х годов и 1991-2020-х годов. Следовательно, еще через десять лет еще градус прибавит. Это зимние температуры. На летнем периоде глобальное изменение климата не так сильно сказывается. В среднем за 30 лет можно ждать повышения температуры на 0,5-1 градус», - прогнозирует Шувалов.
Негативные прогнозы по глобальному потеплению имеют не больше 60% вероятности, к тому же, в научном сообществе нет консенсуса насчет изменений климата, рассказал ранее НСН замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- За четыре месяца 2026 года сборы кинотеатров выросли на 30%
- Центробанк рекомендовал усилить контроль при внесении крупных сумм наличных
- ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на железной дороге в Керчи
- Каждые 30 лет плюс четыре градуса: Как тает российская Арктика
- Продавец и аналитик: Российские компании поменяли требования к руководителям
- Таиланд и Бали уличили в желании заработать на российских релокантах
- Правда курьезнее вымысла: Гай Ричи раскрыл, на чем основан фильм «Грязные деньги»
- Ольга Васильева сохранила пост президента Российской академии образования
- Никаких движений: Как избежать укуса при встрече со змеей
- Двое учеников пострадали от взрыва петард в школе на юге Москве