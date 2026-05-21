Каждые 30 лет температура в российской Арктике повышается на четыре градуса, в умеренных и южных широтах - на один, России придется готовиться к деградации вечной мерзлоты и засухам, заявил НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В России в ближайшие десять лет ожидается потепление. Оно затронет арктическую зону, сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает «Интерфакс». Он отметил, что в российской Арктике потепление происходит намного быстрее, чем в других странах в арктической зоне. На это влияет антропогенный фактор. Росгидромет призвал россиян готовиться к большому числу аномалий.

«Повышение средней температуры идет уже на протяжении последних по меньшей мере 50 лет. Так что это просто продолжение той тенденции, которая набрала силу в конце XX - начале XXI века. Потепление более интенсивно происходит в арктической зоне - там скорость изменения температуры в 2-2,5 раза быстрее, чем в умеренных и южных широтах. Тенденция будет продолжаться, поэтому нужно выстраивать стратегию противодействия этому и готовиться справляться с проблемами. В том числе с деградацией вечной мерзлоты, на которой очень есть много и нефти, и газопроводов, и промышленных предприятий, особенно в Норильском промышленном районе», - заявил Шувалов.